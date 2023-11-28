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Коммерческая недвижимость в Traku seniunija, Литва

3 объекта найдено
Коммерческая с Furnace heating в Тракай, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Тракай, Литва
Площадь 611 м²
Этаж 3
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€295,000
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Коммерческая с Furnace heating в Тракай, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Тракай, Литва
Площадь 611 м²
Этаж 3
--------------------------------------------------------------------------------------------…
€295,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
+37064617813 lina.ivanauske@capitalrealty.com
Коммерческая в Zaizdriai, Литва
Коммерческая
Zaizdriai, Литва
Площадь 610 м²
Этаж 1
Здание - склад (металлический ангар) для продажи с государственным договором аренды земли ~ …
€100,000
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English, Русский, Lietuvių
862041023 inga.butkute@capitalrealty.com
Realting.com
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