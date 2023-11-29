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Коммерческая недвижимость в Шилуте, Литва

4 объекта найдено
Коммерческая с Local boiler-room в Шилуте, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
Площадь 420 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 с разлукой 420,24 кв…
€110,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Шилуте, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Шилуте, Литва
Площадь 85 м²
Этаж 1
В ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРТИИ ЮЖНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО ОБЗОРА ЛИТУАНИАН Г. 30 Несколько отдель…
€125,000
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Capital
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Коммерческая с сигнализацией, с Furnace heating в Шилуте, Литва
Коммерческая с сигнализацией, с Furnace heating
Шилуте, Литва
Площадь 1 720 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА СТРОИТЕЛЬНО-МЕТАЛЬНОГО ДИРБТИРА С ОБОРУДОВАНИЕМ И 49.24 АРР КОММЕРЧЕСКИЙ ПОСЛЕДНИЙ П…
€500,000
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Capital
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Коммерческая в Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
Площадь 664 м²
Этаж 1
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СОВЕТА ПО ЭРДВИРОНТЕКЕ. 2, В МИРЕ 664,10 кв.м. земли с участком 11,54 га земл…
€249,900
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Capital
Языки общения: English
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