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Коммерческая недвижимость в Шилутский район, Литва

7 объектов найдено
Коммерческая с кондиционером в Русне, Литва
Коммерческая с кондиционером
Русне, Литва
Площадь 61 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПАТАЛПА В ПРОДАЖЕ РЫБЫ, NERING G. 61,44 кв.м. помещения в городе Русне, Неринга г. 1…
€62,500
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Capital
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Коммерческая в Gardamas, Литва
Коммерческая
Gardamas, Литва
Площадь 330 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 330,36 КВ.М. СТРОИТЕЛЬСТВО МИРА Р. SAV., GARDAMO K., PIRTIES G. 2 Просторные комнаты…
€184,900
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней в Русне, Литва
Коммерческая с мебелью, с сигнализацией, с кухней
Русне, Литва
Площадь 49 м²
Этаж 1
€80,000
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Коммерческая в Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
Площадь 420 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ В СОЗДАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПАТАЛПА В СОВЕТЕ, ВЫСОКОСТЬ G. 5 с разлукой 420,24 кв…
€110,000
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Коммерческая в Pagryniai, Литва
Коммерческая
Pagryniai, Литва
Площадь 388 м²
Этаж 1
ПРЕТЕНЗИИ, СОЗДАЮЩИЕ С 18.69 КОММЕРЧЕСКИМИ ПОСЛЕДНИМИ ОТДЕЛЕНИЯМИ ARS В ОСНОВЕ, ЕСТЕСТВЕННЫЙ…
€82,000
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Коммерческая в Шилуте, Литва
Коммерческая
Шилуте, Литва
Площадь 664 м²
Этаж 1
IN EXCLUDED THE LOCATION OF THE ERDVIRONMENT TIPS. 2, IN THE FILLION 664.10 sq.m. area premi…
€249,900
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Коммерческая в Juknaiciai, Литва
Коммерческая
Juknaiciai, Литва
Площадь 624 м²
Этаж 2
НЕДВИЖИМОСТЬ - БАРА "ПРЕЛАНД", ПАТАЛПОС КРОВИ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПАТАЛПОС Кейтеринг и сервис…
€95,000
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