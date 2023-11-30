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Дома в Sendvario seniunija, Литва

17 объектов найдено
Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
€250,000
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Capital
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Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
€180,000
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Capital
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Дом с гаражом в Sudmantai, Литва
Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
Площадь 129 м²
Количество этажей 1
€170,000
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Capital
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Дом в Sudmantai, Литва
Дом
Sudmantai, Литва
Площадь 114 м²
Количество этажей 2
________________________ Усадьба с 1 гектаром недалеко от города Это поместье - настоящий…
€299,999
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Capital
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Дом с гаражом в Sudmantai, Литва
Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
Площадь 158 м²
Количество этажей 1
€280,000
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Capital
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Дом в Mazuriskiai, Литва
Дом
Mazuriskiai, Литва
Площадь 115 м²
Количество этажей 1
ПРЕЗИДЕНТ СЛЕНГЕСА !!!!!!!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ОДИН ВЫСОКИЙ 115 КВ.М. ДОМ ПЕРЕД ПРИГОТО…
€189,900
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Capital
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Дом с гаражом, с Stillroom в Pipirai, Литва
Дом с гаражом, с Stillroom
Pipirai, Литва
Площадь 126 м²
Количество этажей 2
ПРОДАНО, ЧТОБЫ НЕ ПОДГОТОВИТЬ 2 ДОМАШНЕГО ДОМА С БУДУЩИМ ГИЛЛИОНОМ Г., RADAILS K., ВОПРОС R.…
€79,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Sudmantai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Sudmantai, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
€200,000
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Capital
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Дом 5 комнат со стеклопакетами, с парковка в Mazuriskiai, Литва
Дом 5 комнат со стеклопакетами, с парковка
Mazuriskiai, Литва
Комнаты 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street, A 2-s…
€165,000
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Memelhaus
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Дом с гаражом в Radailiai, Литва
Дом с гаражом
Radailiai, Литва
Площадь 174 м²
Количество этажей 2
Качественный и экономичный двухэтажный дом продается в радарах ---------------------------…
€220,000
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Capital
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Mazuriskiai, Литва
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Mazuriskiai, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, Мазуришкесская деревня, улица Версмининкю ( бывшая Мемельская зона…
€249,000
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Memelhaus
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой в Ginduliai, Литва
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ginduliai, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Литва, Клайпедский район, Гиндуляй, Пакальнес г. уютный, современный и качественный меблиров…
€243,000
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Memelhaus
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Дом 3 спальни в Truseliai, Литва
Дом 3 спальни
Truseliai, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, Лукной Гатве 2 ( бывший Мемель площадь ) полност…
€193,000
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Memelhaus
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Дуплекс 4 спальни в Truseliai, Литва
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, улица Лазды 12 ( бывший Мемель площадь ) полност…
€129,000
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Memelhaus
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Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Jakai, Литва
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jakai, Литва
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Йонушай, улица Лиманто 33 ( бывшая Мемельская зона ). Полн…
€380,000
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Memelhaus
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Дом 3 спальни в Mazuriskiai, Литва
Дом 3 спальни
Mazuriskiai, Литва
Комнаты 4
Количество этажей 1
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Aistmarių street. Newly built, fully finish…
€145,000
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Memelhaus
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением в Sudmantai, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Sudmantai, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
ЗАБРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!!!! УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВЛЕНИЕ ДОМА В ИСТИНЕ. В ЭТОМ ГОДУ, LAISVI DU HO…
€155,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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