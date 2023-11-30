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Литва
Жилая
Sendvario seniunija
Жильё в Sendvario seniunija, Литва
дома
17
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18 объектов найдено
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Дом
Slengiai, Литва
130 м²
2
€250,000
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Capital
Языки общения: English
Дом
Mazuriskiai, Литва
80 м²
1
€180,000
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Capital
Языки общения: English
Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
129 м²
1
€170,000
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Capital
Языки общения: English
Дом
Sudmantai, Литва
114 м²
2
________________________ Усадьба с 1 гектаром недалеко от города Это поместье - настоящий…
€299,999
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Capital
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Дом с гаражом
Sudmantai, Литва
158 м²
1
€280,000
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Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с центральным отоплением, с Construction Brick
Jakai, Литва
1
29 м²
3/3
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬПОВ ДЛЯ ПОЖИЗНЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мы продае…
€36,000
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Capital
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Дом
Mazuriskiai, Литва
115 м²
1
ПРЕЗИДЕНТ СЛЕНГЕСА !!!!!!!!! ПРОДАЕТСЯ СОВРЕМЕННЫЙ ОДИН ВЫСОКИЙ 115 КВ.М. ДОМ ПЕРЕД ПРИГОТО…
€189,900
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Capital
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Дом с гаражом, с Stillroom
Pipirai, Литва
126 м²
2
ПРОДАНО, ЧТОБЫ НЕ ПОДГОТОВИТЬ 2 ДОМАШНЕГО ДОМА С БУДУЩИМ ГИЛЛИОНОМ Г., RADAILS K., ВОПРОС R.…
€79,000
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Capital
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Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Sudmantai, Литва
120 м²
2
€200,000
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Capital
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Дом 5 комнат со стеклопакетами, с парковка
Mazuriskiai, Литва
5
140 м²
2
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street, A 2-s…
€165,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Дом с гаражом
Radailiai, Литва
174 м²
2
Качественный и экономичный двухэтажный дом продается в радарах ---------------------------…
€220,000
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Capital
Языки общения: English
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Mazuriskiai, Литва
4
2
2
Литва, Клайпедский район, Мазуришкесская деревня, улица Версмининкю ( бывшая Мемельская зона…
€249,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с бытовой техникой
Ginduliai, Литва
4
2
1
Литва, Клайпедский район, Гиндуляй, Пакальнес г. уютный, современный и качественный меблиров…
€243,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Дом 3 спальни
Truseliai, Литва
4
2
2
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, Лукной Гатве 2 ( бывший Мемель площадь ) полност…
€193,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Дуплекс 4 спальни
Truseliai, Литва
5
2
2
Литва, Клайпедский район, деревня Трушеляй, улица Лазды 12 ( бывший Мемель площадь ) полност…
€129,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Дом 3 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Jakai, Литва
4
2
2
Литва, Клайпедский район, деревня Йонушай, улица Лиманто 33 ( бывшая Мемельская зона ). Полн…
€380,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Дом 3 спальни
Mazuriskiai, Литва
4
1
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Aistmarių street. Newly built, fully finish…
€145,000
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Memelhaus
Языки общения: English
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с газовым отоплением
Sudmantai, Литва
87 м²
1
ЗАБРОНИРУЙТЕ СЕЙЧАС!!!! УКАЗАННЫЙ НОВЫЙ ЗАЯВЛЕНИЕ ДОМА В ИСТИНЕ. В ЭТОМ ГОДУ, LAISVI DU HO…
€155,000
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Capital
Языки общения: English
Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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