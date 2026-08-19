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Жилье в Sendvario seniunija, Литва

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дома
23
23 объекта найдено
Дом в Truseliai, Литва
Дом
Truseliai, Литва
Площадь 296 м²
Количество этажей 1
Продажа Яукуса, Спрайдса, СВЕТА 6 домов-камер с аудиозаписями в поездке, Крестьян в Радже. -…
$399,960
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 332 м²
Количество этажей 2
Отправка Космического Дома, СТРАНА КРУД МИСТО Если вы ищете просторный и комфортабельный дом…
$637,617
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Дом в Klemiske II, Литва
Дом
Klemiske II, Литва
Площадь 157 м²
Количество этажей 1
Просторный, качественно построенный и изысканный интерьерный вкус, 1-этажный жилой дом, кото…
$343,609
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Дом в Budrikai, Литва
Дом
Budrikai, Литва
Площадь 133 м²
Количество этажей 2
Продажа различной архитектуры --------------------------------------------------------------…
$278,233
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 1
Неаналитические практики Уникальный, современный дом в классическом стиле в Сленгиае, где с…
$368,270
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Дом в Klipsciai, Литва
Дом
Klipsciai, Литва
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Доминиканское согласие✅Коттедж находится вслепую, выход на асфальтовую дорогу. Коттедж имеет…
$331,348
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Jakai, Литва
Дом
Jakai, Литва
Площадь 87 м²
Количество этажей 1
Усадьба для тех, кто хочет жить вокруг реки ------------------------------------------------…
$292,351
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Дом в Slengiai, Литва
Дом
Slengiai, Литва
Площадь 170 м²
Количество этажей 2
Продажа жилья в жизнике недели -------------------------------------------------------------…
$346,632
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Дом в Budrikai, Литва
Дом
Budrikai, Литва
Площадь 233 м²
Количество этажей 2
Продано Джеком Хаусхолдом с головой, Эрдлин Лев --------------------------------------------…
$312,638
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Дом в Jakai, Литва
Дом
Jakai, Литва
Площадь 177 м²
Количество этажей 1
Продал СУТЕРНУ ЖИЗНЬ ОДНОЙ ХОТЕ. Этот одноэтажный дом предложит вам множество преимуществ в…
$345,472
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Дом в Baukstininkai, Литва
Дом
Baukstininkai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
Новое здание на 5-барном участке продается на границе города Клайпеда. Возможные закупки суб…
$183,170
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Дом в Klemiske II, Литва
Дом
Klemiske II, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Норвежский Стилиус 94.66sq.m Одноэтажный двухэтажный коттедж класса + +. - Финал 100% - Внут…
$232,592
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Дом в Truseliai, Литва
Дом
Truseliai, Литва
Площадь 354 м²
Количество этажей 1
Продажа Яукуса, Спрайдса, СВЕТА 6 домов-камер с аудиозаписями в поездке, Крестьян в Радже. -…
$399,960
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Дом 4 комнаты в Aukstkiemiai, Литва
Дом 4 комнаты
Aukstkiemiai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, City of Klaipėda, Tauralaukis neighborhood, 55 Ringelio Street (former Memel). Fo…
$252,107
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Дом в Aukstkiemiai, Литва
Дом
Aukstkiemiai, Литва
Площадь 364 м²
Количество этажей 1
Не встречайте одинаковых людей! Модернус 364,46 КВ. M. NAMAS IN ONE OF THE LAST CRUDE PLACE …
$1,81 млн
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Дом 4 комнаты в Truseliai, Литва
Дом 4 комнаты
Truseliai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Luknojų gatvė 2 (former Memel area) fully …
$205,762
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Дом 4 комнаты в Truseliai, Литва
Дом 4 комнаты
Truseliai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
Количество этажей 1
Lithuania, Klaipėda district (Former Memel region), Sendvaris municipality, Trušeliai villag…
$149,634
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Дом 4 комнаты в Mazuriskiai, Литва
Дом 4 комнаты
Mazuriskiai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Mazūriškės village, Versmininkų street (former Memel area) for…
$267,126
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Дом 5 комнат в Mazuriskiai, Литва
Дом 5 комнат
Mazuriskiai, Литва
Число комнат 5
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Sendvaris municipality, Klipščiai village, Tuopų street, A 2-s…
$175,064
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Дом 7 комнат в Клайпедский район, Литва
Дом 7 комнат
Клайпедский район, Литва
Число комнат 7
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 245 м²
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district (former Memel region), Trušeliai village. Luxury home for sale.…
$373,675
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Дом 4 комнаты в Truseliai, Литва
Дом 4 комнаты
Truseliai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Количество этажей 1
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Aistmarių street. Newly built, fully finish…
$154,588
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Дуплекс 5 комнат в Truseliai, Литва
Дуплекс 5 комнат
Truseliai, Литва
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Trušeliai village, Lazdynų street 12 (former Memel area) full…
$137,530
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Дом 4 комнаты в Ginduliai, Литва
Дом 4 комнаты
Ginduliai, Литва
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Lithuania, Klaipėda district, Ginduliai, Pakalnės g. a cozy, modern and high-quality furnish…
$259,068
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Параметры недвижимости в Sendvario seniunija, Литва

с гаражом
с бассейном
Недорогая
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