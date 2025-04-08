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Квартиры в Шальчининкай, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Шальчининкай, Литва
Квартира 2 комнаты
Шальчининкай, Литва
Число комнат 2
Площадь 49 м²
Этаж 1/5
For sale neat 2 -room apartment for industrial G., in Salcininkai Live in a strategically co…
$96,256
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