Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Rieses seniunija
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Rieses seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 612 м² в Kalinas, Литва
Коммерческое помещение 612 м²
Kalinas, Литва
Площадь 612 м²
Этаж 1
Продажа 612 ЗНАНИЙ М. АДМИНИСТРАТИВНОЕ / ПРОДУКЦИОННОЕ / СТОРОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ МЕД…
$1,34 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 612 м² в Kalinas, Литва
Коммерческое помещение 612 м²
Kalinas, Литва
Площадь 612 м²
Этаж 1
Продажа 612 ЗНАНИЙ М. АДМИНИСТРАТИВНОЕ / ПРОДУКЦИОННОЕ / СТОРОГИЧЕСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ МЕД…
$1,34 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Polski, Français, Lietuvių
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти