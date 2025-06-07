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Дома с гаражом в Пренайском районе, Литва

Пренай
6
4 объекта найдено
Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 132 м²
Количество этажей 2
! Парк Немуно! __________ Дом премиум-класса в коттеджном комплексе «НЕМУНО ПАРКАС», полност…
$247,379
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Дом в Пренай, Литва
Дом
Пренай, Литва
Площадь 141 м²
Количество этажей 2
! Парк Немуно! __________ Дома премиум-класса в коттеджном комплексе «НЕМУНО ПАРКАС» В вновь…
$240,570
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Дом в Papilvis, Литва
Дом
Papilvis, Литва
Площадь 78 м²
Количество этажей 1
НАТУРА ПРОДАВАЕТСЯ СОДО НАМ 77,72 м 2, С 16,64 ВОЙНЫ СЛОУГТЕР, ПАКАЛЬНИЯ ГАТХ, ЗЕЛЕНАЯ ДОРОГ…
$34,191
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Дом в Uzuguostis, Литва
Дом
Uzuguostis, Литва
Площадь 363 м²
Количество этажей 2
Эрдви СОДИБОК В ПОРТ ЭФНЕР!!! Отличный вариант для тех, кто ищет просторный дом в сельской …
$131,064
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Параметры недвижимости в Пренайском районе, Литва

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