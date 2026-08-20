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Коммерческая недвижимость в Пренайском районе, Литва

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6 объектов найдено
Коммерческое помещение 3 340 м² в Skuige, Литва
Коммерческое помещение 3 340 м²
Skuige, Литва
Площадь 3 340 м²
Этаж 1
Сказали в практиках милитаристских бизнес-цен. Продается участок земли 1,8 га и стоит там фе…
$274,633
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Коммерческое помещение 98 м² в Kebliskiai, Литва
Коммерческое помещение 98 м²
Kebliskiai, Литва
Площадь 98 м²
- Участок со зданиями на побережье Немунас, Приенай, ул. Панемунес. 11А - В поисках мира на …
$123,348
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Коммерческое помещение 752 м² в Пренай, Литва
Коммерческое помещение 752 м²
Пренай, Литва
Площадь 752 м²
Этаж 2
Желая обеспечить коммерческие потребности Центра. Расширение Доминики Подходит для различн…
$79,778
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Коммерческое помещение 1 426 м² в Ingavangis, Литва
Коммерческое помещение 1 426 м²
Ingavangis, Литва
Площадь 1 426 м²
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСКИХ ПРЕДСТАВКИ Исправление таможенных дисбалансов Продаются 2 зе…
$70,947
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Коммерческое помещение 2 973 м² в Asminta, Литва
Коммерческое помещение 2 973 м²
Asminta, Литва
Площадь 2 973 м²
Этаж 1
Продажа Промышленного Креста с понижением в Балтийской зоне - Адрес: Parko g. 46, Balbierišk…
$408,515
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Коммерческое помещение 931 м² в Ingavangis, Литва
Коммерческое помещение 931 м²
Ingavangis, Литва
Площадь 931 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬСКИХ ПРЕДСТАВКИ Исправление таможенных дисбалансов Продаются зерн…
$159,557
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