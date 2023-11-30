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Коммерческая недвижимость в Пренайский район, Литва

5 объектов найдено
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом в ciudiskiai, Литва
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с интернетом
ciudiskiai, Литва
Площадь 483 м²
Этаж 1
Только 9 км от Приены продаются в действующем и прибыльном рыболовном бизнесе ( можно купить…
€390,000
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Capital
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Коммерческая с Local boiler-room в Пренай, Литва
Коммерческая с Local boiler-room
Пренай, Литва
Площадь 752 м²
Этаж 2
SELLING THE CENTRE OF THE COMMERCIAL PATAL PRAYER. DOMINA CHANGE Suitable for various acti…
€89,000
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Capital
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Коммерческая в Mazosios Zariskes, Литва
Коммерческая
Mazosios Zariskes, Литва
Площадь 359 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ЗДАНИЯ - САНАТОРИЯ В ГОРОДЕ КУРСА. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЦЕЛЬ В ЧАСАХ ЕСТЕСТВЕННОГО: ЮЖНОЕ …
€95,000
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Capital
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Коммерческая в Бальберишкис, Литва
Коммерческая
Бальберишкис, Литва
Площадь 2 973 м²
Этаж 1
€400,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Езнас, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Езнас, Литва
Площадь 1 896 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА 1896.33 КВ.М., 2.66 ХА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ / САНДАТИВНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ ПОСЛЕДНЕГО. ВЫБРАН …
€198,300
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