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Жилье в Прекульском старостве, Литва

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дома
12
12 объектов найдено
Дом в Svencele, Литва
Дом
Svencele, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Исключительная жизнь На острове Свенсиль - где природа встречает роскошь! Эксклюзивный дом …
$726,236
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Дом в Dituva, Литва
Дом
Dituva, Литва
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Усадьба была продана на продажу! = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =…
$112,452
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Дом в Dercekliai, Литва
Дом
Dercekliai, Литва
Площадь 92 м²
Количество этажей 2
Продажа НОВОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ДНЯ В ГРЕЦЕ ---------------------------------------------------…
$111,873
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Дом в Svencele, Литва
Дом
Svencele, Литва
Площадь 105 м²
Количество этажей 2
Исключительная жизнь На острове Свенсиль - где природа встречает роскошь! Эксклюзивный дом …
$663,067
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Дом в Svencele, Литва
Дом
Svencele, Литва
Площадь 166 м²
Количество этажей 2
Продажа фарм-ресурсов с тремя зданиями в природном газоне с собственным доступом и приобрете…
$567,965
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Дом в Dreverna, Литва
Дом
Dreverna, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 2
Подтверждённое правопреемство, превышенное частями организации с 17.36 местопребыванием в до…
$241,644
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LDV InvestLDV Invest
Дом в Dercekliai, Литва
Дом
Dercekliai, Литва
Площадь 106 м²
Количество этажей 2
Эксклюзивный класс «A + +» Дом на берегу моря МУЛЬТИЛАТЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ, второй год 42 Первые…
$897,332
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Коттедж 3 комнаты в Svencele, Литва
Коттедж 3 комнаты
Svencele, Литва
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, e…
$201,497
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Дом в Dreverna, Литва
Дом
Dreverna, Литва
Площадь 72 м²
Количество этажей 2
"ДРЕВЕРНОСНЫЙ ПОРТ" ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОДУЛЬНЫХ ДОМОВ НА КАРРИТИ МАРИТИМА Что ж, слэй и домох…
$284,922
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Дом 3 комнаты в Svencele, Литва
Дом 3 комнаты
Svencele, Литва
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, ec…
$244,142
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Дом в Dreverna, Литва
Дом
Dreverna, Литва
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Подтвержденная нормативная часть топливного жилого дома с исчезновением земель ДРЕВЕРНОС КАЙ…
$139,496
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Коттедж 3 комнаты в Svencele, Литва
Коттедж 3 комнаты
Svencele, Литва
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Lithuania, Klaipėda district, Svancelė village, on Nerijos street, a cozy, modern, smart, ec…
$244,142
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Параметры недвижимости в Прекульском старостве, Литва

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