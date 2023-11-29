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Дома в Прекульское староство, Литва

11 объектов найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment в Voveriskiai, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Domestic equipment
Voveriskiai, Литва
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Усадьба в Минии ! Привлекательная цена ! Фронт своего, Voveryscine k. Продается часть усадь…
€62,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Svencele, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Svencele, Литва
Площадь 97 м²
Количество этажей 2
€430,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом в Ziaukos, Литва
Дом
Ziaukos, Литва
Площадь 55 м²
Количество этажей 1
€109,800
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом, с Furnace heating в Dreverna, Литва
Дом с гаражом, с Furnace heating
Dreverna, Литва
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
€208,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом в Gruceikiai, Литва
Дом
Gruceikiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 2
€29,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Svencele, Литва
Дом с балконом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Svencele, Литва
Площадь 101 м²
Количество этажей 2
€374,400
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с Furnace heating в Прекуле, Литва
Дом с Furnace heating
Прекуле, Литва
Площадь 137 м²
Количество этажей 2
ИСКЛЮЧИЛИ СОДЫ В СОБСТВЕННОСТЬ. Завышенная усадьба с участком 17,77 а продается недалеко …
€90,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Svencele, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
€229,000
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Memelhaus
Языки общения: Русский, Lietuvių
Коттедж 2 спальни в Svencele, Литва
Коттедж 2 спальни
Svencele, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютная, современная, умная, Эко…
€189,000
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Memelhaus
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером в Svencele, Литва
Дом 2 спальни со стеклопакетами, с мебелью, с кондиционером
Svencele, Литва
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 2
Литва, Клайпедский район, деревня Свансле, на улице Нерихос, уютный, современный, умный, эко…
€229,000
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Memelhaus
Языки общения: Русский, Lietuvių
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом в Stragnai I, Литва
Дом с гаражом, с асфальтированной дорогой, с интернетом
Stragnai I, Литва
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Продается просторная 7-комнатная ( 160 кв. ) часть дома ( cottedge ) с 14 акрами земли и дру…
€129,000
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Capital
Языки общения: Русский, Lietuvių

Параметры недвижимости в Прекульское староство, Литва

с бассейном
недорогая
элитная
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