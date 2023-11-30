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Коммерческая недвижимость в Плунгеский район, Литва

6 объектов найдено
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Total security of the building в Плунге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Total security of the building
Плунге, Литва
Площадь 19 630 м²
Этаж 1
€1,60 млн
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Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Total security of the building в Плунге, Литва
Коммерческая с кондиционером, с сигнализацией, с Total security of the building
Плунге, Литва
Площадь 19 630 м²
Этаж 1
€1,60 млн
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Capital
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Коммерческая в Kuliai, Литва
Коммерческая
Kuliai, Литва
Площадь 6 000 м²
Этаж 1
Grain warehouse, mill, two farms, and land under plots are sold. Grain warehouse – area abou…
€500,000
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Capital
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Коммерческая с Furnace heating в Varkaliai, Литва
Коммерческая с Furnace heating
Varkaliai, Литва
Площадь 10 000 м²
Этаж 1
Фермы с административным зданием, бойня свиней и carervis продаются. Собственность включает …
€600,000
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Capital
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Коммерческая с Farms for sale в Плунгеский район, Литва
Коммерческая с Farms for sale
Плунгеский район, Литва
Площадь 12 800 м²
Количество этажей 1
Фермы с административным зданием, бойня для свиней и гараж на продажу. На площадке есть газо…
€600,000
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Capital
Языки общения: English, Русский, Français, Lietuvių
Коммерческая в Плунге, Литва
Коммерческая
Плунге, Литва
Количество этажей 1
Мясной бизнес на продажу. Около 10 тонн мяса перерабатывается за одну смену, 10 сотрудников …
€2,00 млн
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Capital
Языки общения: English, Русский, Français, Lietuvių
Realting.com
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