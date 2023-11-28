Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Литва
  3. Земельные участки
  4. Mazeikiu seniunija

Земельные участки в Mazeikiu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки с асфальтированной дорогой в Reivyciai, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой
Reivyciai, Литва
10.17 участок на продажу Участок назначения – одноместные и двухместные жилые районы. Это от…
€15,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37061448816 tomas.vismontas@capitalrealty.com
Земельные участки в Мажейкяй, Литва
Земельные участки
Мажейкяй, Литва
€28,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
+37060019674 vaidas.vasiljevas@capitalrealty.com
Realting.com
Перейти