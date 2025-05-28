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Коммерческая недвижимость в Mazeikiu seniunija, Литва

Мажейкяй
4
4 объекта найдено
Коммерческое помещение 64 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 64 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 64 м²
Этаж 1
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПАТЛО НА ВИДИМОМ ПОЛЕ, МИКРОРАЖОННЫЙ ЦЕНТР МИСКЕЛЛАННЫЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ МОГУТ …
$102,572
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Коммерческое помещение 51 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 51 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 51 м²
Этаж 1
Продажа Кирпилы - Греческий Салон Помещения площадью 50 кв.м. подходят для коммерческой дея…
$77,499
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Коммерческое помещение 68 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 68 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 68 м²
Этаж 1
РЕНТАЛЬНЫЙ ИЛИ ПРОДАЖА КОММЕРЧЕСКИХ ПАТЛАЛПОСОВ НА ВИЗИБЛЬНОЙ ГОЛОВЕ, МИКРОРАЖОННЫЙ ЦЕНТР. С…
$170,953
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Коммерческое помещение 20 м² в Мажейкяй, Литва
Коммерческое помещение 20 м²
Мажейкяй, Литва
Площадь 20 м²
Этаж 1
Недавнее строительство гаража 20.11 кв.м. Жемайтийос г., община «Финиш», Мажейкиай. Безопасн…
$13,106
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