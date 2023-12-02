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Жильё в Leipalingio seniunija, Литва

2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта в Leipalingis, Литва
Квартира 2 комнаты с Construction Brick, с Furnace heating, без ремонта
Leipalingis, Литва
Комнаты 2
Площадь 42 м²
Этаж 1/1
€14,500
в месяц
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Capital
Языки общения: Русский
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating в Leipalingis, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating
Leipalingis, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
€25,900
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: Русский

Параметры недвижимости в Leipalingio seniunija, Литва

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитная
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