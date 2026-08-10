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Дома в Leipalingio seniunija, Литва

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7 объектов найдено
Дом в Versiai, Литва
Дом
Versiai, Литва
Площадь 80 м²
Количество этажей 1
Здание фермы / дом отдыха рядом с озером Авьер Общий: Цена продажи: 96000 евро Адрес: Pakel…
$111,293
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Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 102 м²
Количество этажей 2
Деревянный дом на продажу в Лейпциге, недалеко от Друскерс! ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Цена продажи: …
$29,527
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Дом в Versiai, Литва
Дом
Versiai, Литва
Площадь 300 м²
Количество этажей 2
Курорт продается на все сезоны года - эксклюзивный дом в окружении леса возле Друскининкай. …
$869,478
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TekceTekce
Дом в Vilkanastrai, Литва
Дом
Vilkanastrai, Литва
Площадь 663 м²
Количество этажей 2
Продажа различных материалов в греческий дом - БОЛЬШЕ ДВУХ ЭСТЕРОВ, БИЛС Г. 6, ВАЖНАЯ ЦЕНА …
$811,512
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Дом в Kamorunai, Литва
Дом
Kamorunai, Литва
Площадь 74 м²
Количество этажей 2
Откройте для себя дом отдыха, который станет вашим оазисом! В красивом районе, в сосновом л…
$274,483
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Дом в Лейпалингис, Литва
Дом
Лейпалингис, Литва
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Дом рядом с усадьбой Leapallis с побережьем озера и 81,67 барным участком Общий: Цена продаж…
$234,411
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Дом в Mizarai, Литва
Дом
Mizarai, Литва
Площадь 791 м²
Количество этажей 2
Если ваша мечта - соедините жилое пространство с успешным размещением и событийный бизнес, э…
$616,746
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Параметры недвижимости в Leipalingio seniunija, Литва

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