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Жильё в Krekenava, Литва

2 объекта найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating в Krekenava, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с With furniture, с Furnace heating
Krekenava, Литва
Площадь 71 м²
Количество этажей 2
€30,000
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом в Krekenava, Литва
Квартира 1 комната с балконом, с центральным отоплением, с интернетом
Krekenava, Литва
Комнаты 1
Площадь 34 м²
Этаж 2/4
€20,500
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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