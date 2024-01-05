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Коммерческая недвижимость в Клайпедский район, Литва

9 объектов найдено
Коммерческая с сигнализацией в Гаргждай, Литва
Коммерческая с сигнализацией
Гаргждай, Литва
Площадь 389 м²
Этаж 1
ПРОДАЕТСЯ ЧАСТЬ ЗДАНИЯ С АДМИНИСТРАТИВНЫМИ И СКЛАДОВЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ГОРОДЕ ГАРЖДЯ. =======…
€370,000
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Capital
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Коммерческая с газовым отоплением в Jakai, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Jakai, Литва
Площадь 1 230 м²
€550,000
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Коммерческая с газовым отоплением в Jakai, Литва
Коммерческая с газовым отоплением
Jakai, Литва
Площадь 1 230 м²
ПРОСТОРНОЕ И МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗДАНИЕ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ ПРОДАЖИ В ГОРОДЕ К…
€550,000
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Capital
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Коммерческая в Pyktiske, Литва
Коммерческая
Pyktiske, Литва
Площадь 1 977 м²
Этаж 1
€160,000
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Capital
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Коммерческая в Kvietiniai, Литва
Коммерческая
Kvietiniai, Литва
Площадь 1 122 м²
€187,900
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Capital
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Коммерческая в Прекуле, Литва
Коммерческая
Прекуле, Литва
Площадь 862 м²
Этаж 1
В центре фронтона, рядом с главной улицей, продаётся коммерческое здание. В настоящее врем…
€410,999
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Capital
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Коммерческая в Jakai, Литва
Коммерческая
Jakai, Литва
Площадь 631 м²
Этаж 1
Продается здание в местном масштабе удобно в месте на Стил-стрит, Клайпеда. Эта часть города…
€380,000
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Capital
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Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией в Jakai, Литва
Коммерческая с мебелью, с интернетом, с сигнализацией
Jakai, Литва
Площадь 54 м²
Этаж 2
Административные помещения для продажи в промышленной зоне города Помещения расположены на…
€46,000
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Capital
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Коммерческая в Pezaiciai, Литва
Коммерческая
Pezaiciai, Литва
Площадь 336 м²
Этаж 1
Реконструированная строительная школа с проектом реконструкции и разрешением на установку до…
€150,000
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Capital
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Realting.com
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