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Квартиры в Клайпедский район, Литва

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5 объектов найдено
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением в Гаргждай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с центральным отоплением
Гаргждай, Литва
Число комнат 2
Площадь 52 м²
Этаж 3/9
ПРОДАЕТСЯ 2 КОМНАТНЫЕ. КВАРТИРА 3/9 – ЭТАЖ AME ЗАВОДЫ G.31 МАЖЕЙКЮИС ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ Место…
€43,000
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Capital
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Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом в Гаргждай, Литва
Квартира 2 комнаты с парковкой, с балконом, с интернетом
Гаргждай, Литва
Число комнат 2
Площадь 46 м²
Этаж 5/5
€77,800
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Capital
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Квартира 3 комнаты в Judrenai, Литва
Квартира 3 комнаты
Judrenai, Литва
Число комнат 3
Площадь 56 м²
Этаж 2/2
Аккуратная 3-комнатная квартира на продажу в школьном округе, в городе Юдре, Клайпеда. Эта к…
€23,800
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Квартира 1 комната с центральным отоплением в Jakai, Литва
Квартира 1 комната с центральным отоплением
Jakai, Литва
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 3/3
ПРОДАЖА АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПАТАЛЬПОВ ДЛЯ ПОЖИЗНЕННОЙ ИЛИ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Мы продае…
€36,000
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Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с сигнализацией в Svencele, Литва
Квартира 3 комнаты с парковкой, с интернетом, с сигнализацией
Svencele, Литва
Число комнат 3
Площадь 45 м²
Этаж 1/2
ПОЛНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ С БЕЛЫМ, ВЫСОКОЙ КАЧЕСТВЕННЫМ ПУЛЬСОМ, КУПИТЬ ДО СОВРЕМЕННЫХ РЫНКОВ СПРО…
€199,000
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Capital
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Параметры недвижимости в Клайпедский район, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
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