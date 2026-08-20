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Коммерческая недвижимость в Kedainiu miesto seniunija, Литва

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Кедайняй
7
7 объектов найдено
Коммерческое помещение 2 203 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 2 203 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 2 203 м²
Этаж 1
Продажа, строительство. Боттл Мизе Приглашаем Вас ознакомиться с местом и зданиями КОНТАКТ =…
$206,440
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Коммерческое помещение 169 991 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 169 991 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 169 991 м²
Подвергнутый индивидуальному решению - 17 HA A SEAT AERODROME, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TAC…
$4,13 млн
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Коммерческое помещение 169 991 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 169 991 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 169 991 м²
Подвергнутый индивидуальному решению - 17 HA A SEAT AERODROME, WHETHER DIFFERENT NUCLEAR TAC…
$4,06 млн
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Коммерческое помещение 1 200 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 1 200 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 1 200 м²
Продажа/отказ от практики, Боард Мист, С. Дариус и ГУМ Г. Адрес - S. Dariaus ir Girėno g. 2…
$341,907
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Коммерческое помещение 102 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 102 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 102 м²
Этаж 1
Подтвержденные строительные работы в кресле покупателей с договором о государственных потеря…
$101,432
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Коммерческое помещение 1 490 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 1 490 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 1 490 м²
Этаж 1
ПРОДАЖА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОРРЕКЦИЙ, СОЗДАЮЩИХ БОЛЬШЕ Продаются производствен…
$283,783
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TekceTekce
Коммерческое помещение 160 м² в Кедайняй, Литва
Коммерческое помещение 160 м²
Кедайняй, Литва
Площадь 160 м²
Этаж 1
Продажа первых зданий в кормовом кайме. Общий: • Kėdainiai raj. sav., Pašušvio village, Dva…
$11,397
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