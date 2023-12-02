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Дома в Калвария, Литва

1 объект найдено
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom в Калвария, Литва
Дом с асфальтированной дорогой, с Furnace heating, с Stillroom
Калвария, Литва
Площадь 69 м²
Количество этажей 1
Это место подойдет тем, кто любит быть окруженным природой, на свежем воздухе, в поисках тиш…
€13,000
в месяц
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Capital
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