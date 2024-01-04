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Коммерческая недвижимость в Gudziunai, Литва

1 объект найдено
Коммерческая в Gudziunai, Литва
Коммерческая
Gudziunai, Литва
Площадь 1 176 м²
Этаж 1
Продается 1176 кв.м. м. склад Кедайняйский район с 15,5 а. Земельный участок, недалеко от гл…
€44,000
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