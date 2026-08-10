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Квартиры в Elektrenu seniunija, Литва

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Электренай
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4 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 58 м²
Этаж 4/4
Строим на карриаже электоральной мастерской - живём новыми жизнями! Колумны, стратегическое …
$104,617
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Квартира 2 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 38 м²
Этаж 1/4
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$115,351
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Квартира 3 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 3 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 3
Площадь 67 м²
Этаж 3/9
В тихом и красивом месте на улице Дружбы 11, недавно обставленная трехкомнатная квартира про…
$163,730
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TekceTekce
Квартира 2 комнаты в Электренай, Литва
Квартира 2 комнаты
Электренай, Литва
Число комнат 2
Площадь 62 м²
Этаж 2/2
= = = = = = = = = = = = = = = = = Квартира имеет 61,90 кв/м ТЕРАСА на крыше, такого же разме…
$217,254
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Параметры недвижимости в Elektrenu seniunija, Литва

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