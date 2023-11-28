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Квартиры в Elektrenu seniunija, Литва

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick в Streipunai, Литва
Квартира 2 комнаты с балконом, с интернетом, с Construction Brick
Streipunai, Литва
Комнаты 2
Площадь 50 м²
Этаж 3/3
€99,000
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Агентство
Capital
Языки общения: English
+37064007749 arunas.kolbus@capitalrealty.com

Параметры недвижимости в Elektrenu seniunija, Литва

с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
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