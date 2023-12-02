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Земельные участки в Baltoji Voke, Литва

2 объекта найдено
Земельные участки в Zagarine, Литва
Земельные участки
Zagarine, Литва
ХОРОШО 12.86 коммерческий участок со ГОСУДАРСТВАМИ ДЛЯ строительства коммерческого здания на…
€26,999
в месяц
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Capital
Языки общения: English
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством в Baltoji Voke, Литва
Земельные участки с асфальтированной дорогой, с подведенным электричеством
Baltoji Voke, Литва
ЭКСКЛЮЗИВ НА МЕСТЕ, СО 150 М. „VOCIETY“ UPIA CHRANT, VILLION R. ПАГИРС СЕН. БЕЛЫЕ ШНУРКИ К. …
€150,000
в месяц
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения: English
Realting.com
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