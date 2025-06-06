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Коммерческая недвижимость в Avizieniu seniunija, Литва

2 объекта найдено
Коммерческое помещение 38 м² в Riese, Литва
Коммерческое помещение 38 м²
Riese, Литва
Площадь 38 м²
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНСТАЛЛЯЦИИ ПАТЧЕЙ В ФОРЕСТ Г., РИШ. Принципы: - удобный доступ; - Низкие ком…
$51,222
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Capital
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Коммерческое помещение 42 м² в Uzubaliai, Литва
Коммерческое помещение 42 м²
Uzubaliai, Литва
Площадь 42 м²
Этаж 1
Пассажирский павильон для размещения с VISA EQUIPMENT и PREPARED BUSINESS! Общая площадь: 42…
$27,766
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Capital
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Français, Lietuvių
Realting.com
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Realting.com
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