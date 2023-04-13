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Купить земельный участок в медье Зала, Венгрия

234 объекта найдено
Земельные участкив Lispeszentadorjan, Венгрия
Земельные участки
Lispeszentadorjan, Венгрия
1 692 м²
€ 13,087
Земельные участкив Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
20 000 м²
€ 37,125
Земельные участкив Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
4 536 м²
€ 32,050
Земельные участкив Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
1 930 м²
€ 213,401
Земельные участкив Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
1 814 м²
€ 48,075
Земельные участкив Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
882 м²
€ 53,150
Земельные участкив Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 898 м²
€ 15,758
Земельные участкив Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 850 м²
€ 21,100
Земельные участкив Надьканижа, Венгрия
Земельные участки
Надьканижа, Венгрия
968 м²
€ 12,927
Земельные участкив Гарабонц, Венгрия
Земельные участки
Гарабонц, Венгрия
10 000 м²
€ 34,454
Земельные участкив Варвёльдь, Венгрия
Земельные участки
Варвёльдь, Венгрия
6 363 м²
€ 42,467
Земельные участкив Boncodfoelde, Венгрия
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 500 м²
€ 5,876
Земельные участкив Boncodfoelde, Венгрия
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 594 м²
€ 5,876
Земельные участкив Boncodfoelde, Венгрия
Земельные участки
Boncodfoelde, Венгрия
1 500 м²
€ 6,410
Земельные участкив Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки
Eszteregnye, Венгрия
4 897 м²
€ 20,031
Земельные участкив Nagybakonak, Венгрия
Земельные участки
Nagybakonak, Венгрия
2 447 м²
€ 2,404
Земельные участкив Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 799 м²
€ 17,628
Земельные участкив Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
1 798 м²
€ 17,628
Земельные участкив Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
1 125 м²
€ 15,491
Земельные участкив Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
2 457 м²
€ 15,758
Земельные участкив Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
1 551 м²
€ 57,423
Земельные участкив Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 542 м²
€ 8,013
Земельные участкив Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
925 м²
€ 7,745
Земельные участкив Petohenye, Венгрия
Земельные участки
Petohenye, Венгрия
1 610 м²
€ 5,075
Земельные участкив Хахот, Венгрия
Земельные участки
Хахот, Венгрия
1 083 м²
€ 5,876
Земельные участкив Хевиз, Венгрия
Земельные участки
Хевиз, Венгрия
1 811 м²
€ 23,771
Земельные участкив Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
20 000 м²
€ 106,567
Земельные участки 1 ваннаяв Eszteregnye, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Eszteregnye, Венгрия
1 ванных комнат 1 323 м²
€ 53,390
Земельные участкив Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
10 000 м²
€ 117,251
Земельные участкив Балатондьёрёк, Венгрия
Земельные участки
Балатондьёрёк, Венгрия
761 м²
€ 80,099
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