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Земельные участки в медье Зала, Венгрия

138 объектов найдено
Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 635 м²
€3,188
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Земельные участки в Szentgyoergyvar, Венгрия
Земельные участки
Szentgyoergyvar, Венгрия
Площадь 5 693 м²
€17,270
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 2 607 м²
€106,012
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Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 6 338 м²
€30,555
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 5 112 м²
€13,816
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Земельные участки в Сепетнек, Венгрия
Земельные участки
Сепетнек, Венгрия
Площадь 1 688 м²
€10,070
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 3 132 м²
€18,599
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 2 911 м²
€14,613
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Земельные участки в Szalapa, Венгрия
Земельные участки
Szalapa, Венгрия
Площадь 221 м²
€3,985
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 9 860 м²
€526,075
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 700 м²
€26,304
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 758 м²
€26,304
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Земельные участки в Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
Площадь 1 535 м²
€28,961
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 494 м²
€30,555
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 492 м²
€30,555
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 492 м²
€30,555
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 1 970 м²
€114,249
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€597,813
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Земельные участки в Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
Площадь 3 068 м²
€25,241
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Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 1 159 м²
€2,790
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Земельные участки в Заласентгрот, Венгрия
Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
Площадь 2 313 м²
€5,580
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Земельные участки в Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
Площадь 2 022 м²
€36,400
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 717 м²
€23,647
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Земельные участки в Felsopahok, Венгрия
Земельные участки
Felsopahok, Венгрия
Площадь 1 061 м²
€31,618
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Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 570 м²
€50,216
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 720 м²
€13,019
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Земельные участки в Felsorajk, Венгрия
Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
Площадь 1 132 м²
€15,676
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Земельные участки в Bagod, Венгрия
Земельные участки
Bagod, Венгрия
Площадь 3 900 м²
€39,588
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Земельные участки в Залалёвё, Венгрия
Земельные участки
Залалёвё, Венгрия
Площадь 3 370 м²
€14,613
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Земельные участки в Kehidakustany, Венгрия
Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
Площадь 6 530 м²
€17,270
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