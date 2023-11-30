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Венгрия
Земельные участки
медье Зала
Земельные участки в медье Зала, Венгрия
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138 объектов найдено
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
635 м²
€3,188
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Земельные участки
Szentgyoergyvar, Венгрия
5 693 м²
€17,270
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
2 607 м²
€106,012
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
6 338 м²
€30,555
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
5 112 м²
€13,816
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Земельные участки
Сепетнек, Венгрия
1 688 м²
€10,070
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Земельные участки
Szalapa, Венгрия
3 132 м²
€18,599
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Земельные участки
Szalapa, Венгрия
2 911 м²
€14,613
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Земельные участки
Szalapa, Венгрия
221 м²
€3,985
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
9 860 м²
€526,075
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
700 м²
€26,304
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
758 м²
€26,304
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Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
1 535 м²
€28,961
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
494 м²
€30,555
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
492 м²
€30,555
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
492 м²
€30,555
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
1 970 м²
€114,249
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
30 000 м²
€597,813
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Земельные участки
Zalaegerszegi jaras, Венгрия
3 068 м²
€25,241
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
1 159 м²
€2,790
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Земельные участки
Заласентгрот, Венгрия
2 313 м²
€5,580
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Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
2 022 м²
€36,400
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
717 м²
€23,647
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Земельные участки
Felsopahok, Венгрия
1 061 м²
€31,618
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Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
570 м²
€50,216
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
720 м²
€13,019
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Земельные участки
Felsorajk, Венгрия
1 132 м²
€15,676
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Земельные участки
Bagod, Венгрия
3 900 м²
€39,588
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Земельные участки
Залалёвё, Венгрия
3 370 м²
€14,613
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Земельные участки
Kehidakustany, Венгрия
6 530 м²
€17,270
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