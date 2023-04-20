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Венгрия
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66 объектов найдено
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Земельные участки
Balogunyom, Венгрия
503 м²
€ 21,113
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
1 790 м²
€ 31,669
Земельные участки
Торонь, Венгрия
934 м²
€ 47,503
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 813 м²
€ 39,322
Земельные участки
Borgata, Венгрия
1 450 м²
€ 3,167
Земельные участки
Хоссуперестег, Венгрия
852 м²
€ 8,445
Земельные участки
Rabapaty, Венгрия
8 530 м²
€ 105,299
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
1 239 м²
€ 55,394
Земельные участки
Хоссуперестег, Венгрия
737 м²
€ 2,534
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
2 419 м²
€ 39,322
Земельные участки
Apatistvanfalva, Венгрия
4 359 м²
€ 29,003
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
4 392 м²
€ 26,127
Земельные участки
Csempeszkopacs, Венгрия
7 079 м²
€ 51,462
Земельные участки
Цельдёмёльк, Венгрия
890 м²
€ 13,195
Земельные участки
Vasegerszeg, Венгрия
70 000 м²
€ 641,293
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
9 161 м²
€ 131,953
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
3 823 м²
€ 100,284
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
2 115 м²
€ 15,834
Земельные участки
Kercaszomor, Венгрия
5 338 м²
€ 52,781
Земельные участки
Halasto, Венгрия
1 488 м²
€ 6,598
Земельные участки
Lukacshaza, Венгрия
8 704 м²
€ 84,450
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
650 м²
€ 20,849
Земельные участки
Kiszsidany, Венгрия
651 м²
€ 13,195
Земельные участки
Nemeskeresztur, Венгрия
2 054 м²
€ 10,530
Земельные участки
Генчапати, Венгрия
1 278 м²
€ 41,961
Земельные участки
Кёсег, Венгрия
807 м²
€ 14,515
Земельные участки
Radockoelked, Венгрия
995 м²
€ 10,424
Земельные участки
Nadasd, Венгрия
3 102 м²
€ 10,530
Земельные участки
Вашвар, Венгрия
8 886 м²
€ 31,273
Земельные участки
Csenye, Венгрия
10 000 м²
€ 39,322
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