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Венгрия
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64 объекта найдено
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Земельные участки
Kissomlyo, Венгрия
788 м²
€6,814
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Земельные участки
Se, Венгрия
739 м²
€56,423
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Земельные участки
Borgata, Венгрия
840 м²
€23,326
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Земельные участки
Roenoek, Венгрия
9 630 м²
€44,351
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Земельные участки
Se, Венгрия
1 216 м²
€39,051
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Земельные участки
Meggyeskovacsi, Венгрия
5 053 м²
€12,859
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Земельные участки
Торонь, Венгрия
832 м²
€10,497
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Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
1 400 м²
€31,451
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Земельные участки
Гершекарат, Венгрия
2 633 м²
€9,121
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Земельные участки
Berbaltavar, Венгрия
4 086 м²
€2,624
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Земельные участки
Vasasszonyfa, Венгрия
661 м²
€33,809
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Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
1 573 м²
€18,346
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Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
1 573 м²
€18,370
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Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
3 146 м²
€36,741
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Земельные участки
Kemestarodfa, Венгрия
5 969 м²
€52,418
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Земельные участки
Szoce, Венгрия
4 361 м²
€26,243
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Земельные участки
Шарвар, Венгрия
901 м²
€39,287
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Земельные участки
Oszko, Венгрия
10 000 м²
€40,624
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Земельные участки
Кальд, Венгрия
1 471 м²
€10,457
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Земельные участки
Taplanszentkereszt, Венгрия
813 м²
€11,853
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Земельные участки
Petomihalyfa, Венгрия
2 212 м²
€4,455
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Земельные участки
Szeleste, Венгрия
1 692 м²
€14,415
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Земельные участки
Boegoet, Венгрия
900 м²
€9,185
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Земельные участки
Надьтилай, Венгрия
3 461 м²
€4,062
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Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 192 м²
€52,224
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Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 165 м²
€52,224
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Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
980 м²
€41,727
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Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
950 м²
€41,672
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Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 018 м²
€44,351
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Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
1 277 м²
€54,776
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