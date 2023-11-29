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Земельные участки в медье Ваш, Венгрия

64 объекта найдено
Земельные участки в Kissomlyo, Венгрия
Земельные участки
Kissomlyo, Венгрия
Площадь 788 м²
€6,814
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Земельные участки в Se, Венгрия
Земельные участки
Se, Венгрия
Площадь 739 м²
€56,423
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Земельные участки в Borgata, Венгрия
Земельные участки
Borgata, Венгрия
Площадь 840 м²
€23,326
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Земельные участки в Roenoek, Венгрия
Земельные участки
Roenoek, Венгрия
Площадь 9 630 м²
€44,351
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Земельные участки в Se, Венгрия
Земельные участки
Se, Венгрия
Площадь 1 216 м²
€39,051
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Земельные участки в Meggyeskovacsi, Венгрия
Земельные участки
Meggyeskovacsi, Венгрия
Площадь 5 053 м²
€12,859
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Земельные участки в Торонь, Венгрия
Земельные участки
Торонь, Венгрия
Площадь 832 м²
€10,497
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Земельные участки в Szombathelyi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szombathelyi jaras, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€31,451
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Земельные участки в Гершекарат, Венгрия
Земельные участки
Гершекарат, Венгрия
Площадь 2 633 м²
€9,121
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Земельные участки в Berbaltavar, Венгрия
Земельные участки
Berbaltavar, Венгрия
Площадь 4 086 м²
€2,624
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Земельные участки в Vasasszonyfa, Венгрия
Земельные участки
Vasasszonyfa, Венгрия
Площадь 661 м²
€33,809
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Земельные участки в Кёрменд, Венгрия
Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
Площадь 1 573 м²
€18,346
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Земельные участки в Кёрменд, Венгрия
Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
Площадь 1 573 м²
€18,370
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Земельные участки в Кёрменд, Венгрия
Земельные участки
Кёрменд, Венгрия
Площадь 3 146 м²
€36,741
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Земельные участки в Kemestarodfa, Венгрия
Земельные участки
Kemestarodfa, Венгрия
Площадь 5 969 м²
€52,418
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Земельные участки в Szoce, Венгрия
Земельные участки
Szoce, Венгрия
Площадь 4 361 м²
€26,243
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Земельные участки в Шарвар, Венгрия
Земельные участки
Шарвар, Венгрия
Площадь 901 м²
€39,287
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Земельные участки в Oszko, Венгрия
Земельные участки
Oszko, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€40,624
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Земельные участки в Кальд, Венгрия
Земельные участки
Кальд, Венгрия
Площадь 1 471 м²
€10,457
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Земельные участки в Taplanszentkereszt, Венгрия
Земельные участки
Taplanszentkereszt, Венгрия
Площадь 813 м²
€11,853
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Земельные участки в Petomihalyfa, Венгрия
Земельные участки
Petomihalyfa, Венгрия
Площадь 2 212 м²
€4,455
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Земельные участки в Szeleste, Венгрия
Земельные участки
Szeleste, Венгрия
Площадь 1 692 м²
€14,415
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Земельные участки в Boegoet, Венгрия
Земельные участки
Boegoet, Венгрия
Площадь 900 м²
€9,185
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Земельные участки в Надьтилай, Венгрия
Земельные участки
Надьтилай, Венгрия
Площадь 3 461 м²
€4,062
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 192 м²
€52,224
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 165 м²
€52,224
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 980 м²
€41,727
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 950 м²
€41,672
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 018 м²
€44,351
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Земельные участки в Koszegdoroszlo, Венгрия
Земельные участки
Koszegdoroszlo, Венгрия
Площадь 1 277 м²
€54,776
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