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Земельные участки
Венгрия
Szigetszentmiklosi jaras
Земельные участки в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия
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25 объектов найдено
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Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
900 м²
€57,019
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Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
1 118 м²
€67,386
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Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
358 м²
€64,813
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Земельные участки
Delegyhaza, Венгрия
1 799 м²
€78,019
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Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
778 м²
€69,147
Рекомендовать
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
677 м²
€57,405
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Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
1 020 м²
€51,576
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Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
360 м²
€41,488
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Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
2 776 м²
€143,513
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Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
5 553 м²
€362,698
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Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
20 000 м²
€1,11 млн
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
12 000 м²
€111,643
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
1 300 м²
Продается в Дунаварсанах, в непосредственной близости от главной дороги 51, общий участок 1300м2
€100,446
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Delegyhaza, Венгрия
51 033 м²
Одно из озёр полуденной церковной озерной системы на продажу
€155,212
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
1 083 м²
Продается ферма, подходящая для бизнеса, участка, сельского хозяйства или животноводства. В …
€754,771
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
39 693 м²
По продаже предложения на Szigetszentmiklós Lashegyi в окрестностях индустриального парка он…
€599,024
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
6 600 м²
Szigetszentmikóson для продажи на озерах, в границе Csepel, непрерывных 6600 нм участков. Се…
€116,211
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
10 000 м²
На Szigetszentmiklós в центре продавца он 10.000nm-es я заполняю в домашней зоне, которая с …
€251,590
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szigethalom, Венгрия
8 280 м²
Investors attention! On Szigethalom, with good accessibility, beside a distinguished infras…
€239,610
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Delegyhaza, Венгрия
22 780 м²
Внимание инвесторов! В Délegyháza и Dunavarsány границы, с хорошим положением, 22780 нм учас…
€100,636
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунахарасти, Венгрия
9 733 м²
Продается участок в 9733 кв.м экономической, коммерческой, служебной зоны в промышленной зон…
€275,551
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунахарасти, Венгрия
5 643 м²
Инвесторы, авантюристы клиенты! Район Витцинг-Тюзеп. 5643 nms GKSZ-area с 3 классифика…
€83,863
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунахарасти, Венгрия
5 643 м²
Инвесторы, авантюристы клиенты! Район Витцинг-Тюзеп. 5643 nms GKSZ-area с 3 классифика…
€83,863
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
13 200 м²
В южной агломерации Будапешта, административно в Сигетсентмиклоше, недалеко от дороги M0, мы…
€237,214
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Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
16 410 м²
В Dunavarsány на границе участков с новым зданием в, недалеко от центра, 16410 нм подходят д…
€95,604
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