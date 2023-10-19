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Земельные участки в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

25 объектов найдено
Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 900 м²
€57,019
Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 1 118 м²
€67,386
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 358 м²
€64,813
Земельные участки в Delegyhaza, Венгрия
Земельные участки
Delegyhaza, Венгрия
Площадь 1 799 м²
€78,019
Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 778 м²
€69,147
Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 677 м²
€57,405
Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 1 020 м²
€51,576
Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 360 м²
€41,488
Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 2 776 м²
€143,513
Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 5 553 м²
€362,698
Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€1,11 млн
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 12 000 м²
€111,643
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 1 300 м²
Продается в Дунаварсанах, в непосредственной близости от главной дороги 51, общий участок 1300м2
€100,446
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Delegyhaza, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Delegyhaza, Венгрия
Площадь 51 033 м²
Одно из озёр полуденной церковной озерной системы на продажу
€155,212
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 1 083 м²
Продается ферма, подходящая для бизнеса, участка, сельского хозяйства или животноводства. В …
€754,771
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 39 693 м²
По продаже предложения на Szigetszentmiklós Lashegyi в окрестностях индустриального парка он…
€599,024
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 6 600 м²
Szigetszentmikóson для продажи на озерах, в границе Csepel, непрерывных 6600 нм участков. Се…
€116,211
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 10 000 м²
На Szigetszentmiklós в центре продавца он 10.000nm-es я заполняю в домашней зоне, которая с …
€251,590
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Szigethalom, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Szigethalom, Венгрия
Площадь 8 280 м²
Investors attention! On Szigethalom, with good accessibility, beside a distinguished infras…
€239,610
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Delegyhaza, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Delegyhaza, Венгрия
Площадь 22 780 м²
Внимание инвесторов! В Délegyháza и Dunavarsány границы, с хорошим положением, 22780 нм учас…
€100,636
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 9 733 м²
Продается участок в 9733 кв.м экономической, коммерческой, служебной зоны в промышленной зон…
€275,551
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 5 643 м²
Инвесторы, авантюристы клиенты! Район Витцинг-Тюзеп. 5643 nms GKSZ-area с 3 классифика…
€83,863
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 5 643 м²
Инвесторы, авантюристы клиенты! Район Витцинг-Тюзеп. 5643 nms GKSZ-area с 3 классифика…
€83,863
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 13 200 м²
В южной агломерации Будапешта, административно в Сигетсентмиклоше, недалеко от дороги M0, мы…
€237,214
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 16 410 м²
В Dunavarsány на границе участков с новым зданием в, недалеко от центра, 16410 нм подходят д…
€95,604
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