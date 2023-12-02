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Земельные участки в Szigetszentmiklosi jaras, Венгрия

48 объектов найдено
Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 592 м²
€39,569
в месяц
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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 1 571 м²
€348,208
в месяц
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Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 1 573 м²
€155,638
в месяц
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 677 м²
€39,569
в месяц
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 750 м²
€58,483
в месяц
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Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 432 м²
€41,679
в месяц
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Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 1 007 м²
€75,181
в месяц
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Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 680 м²
€35,612
в месяц
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Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 1 208 м²
€50,121
в месяц
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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 765 м²
€92,328
в месяц
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Земельные участки в Delegyhaza, Венгрия
Земельные участки
Delegyhaza, Венгрия
Площадь 961 м²
€65,685
в месяц
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Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 787 м²
€41,943
в месяц
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 644 м²
€52,495
в месяц
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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 1 045 м²
€250,341
в месяц
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Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 900 м²
€58,035
в месяц
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€50,121
в месяц
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€50,121
в месяц
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 600 м²
€50,121
в месяц
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Земельные участки в Halasztelek, Венгрия
Земельные участки
Halasztelek, Венгрия
Площадь 1 501 м²
€52,759
в месяц
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 642 м²
€52,495
в месяц
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 1 339 м²
€78,629
в месяц
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€1,26 млн
в месяц
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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 890 м²
€52,495
в месяц
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Земельные участки в Сигетсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Сигетсентмиклош, Венгрия
Площадь 2 666 м²
€39,446
в месяц
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Земельные участки в Тёкёль, Венгрия
Земельные участки
Тёкёль, Венгрия
Площадь 1 118 м²
€68,586
в месяц
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 643 м²
€36,667
в месяц
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 700 м²
€34,293
в месяц
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Земельные участки в Дунахарасти, Венгрия
Земельные участки
Дунахарасти, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€236,675
в месяц
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 856 м²
€114,735
в месяц
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Земельные участки в Дунаваршань, Венгрия
Земельные участки
Дунаваршань, Венгрия
Площадь 432 м²
€36,404
в месяц
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