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Купить земельный участок в Южно-Задунайский край, Венгрия

369 объектов найдено
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
1 119 м²
€ 87,871
Земельные участкив Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
1 051 м²
€ 23,771
Земельные участкив Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
5 543 м²
€ 10,416
Земельные участкив Koekeny, Венгрия
Земельные участки
Koekeny, Венгрия
1 372 м²
€ 9,348
Земельные участкив Kereki, Венгрия
Земельные участки
Kereki, Венгрия
965 м²
€ 22,702
Земельные участкив Пинцехей, Венгрия
Земельные участки
Пинцехей, Венгрия
7 426 м²
€ 133,276
Земельные участкив Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
721 м²
€ 26,682
Земельные участкив Bicserd, Венгрия
Земельные участки
Bicserd, Венгрия
933 м²
€ 9,615
Земельные участкив Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
647 м²
€ 38,727
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
1 802 м²
€ 71,846
Земельные участкив Дьекеньеш, Венгрия
Земельные участки
Дьекеньеш, Венгрия
400 м²
€ 39,796
Земельные участкив Бужак, Венгрия
Земельные участки
Бужак, Венгрия
374 м²
€ 1,576
Земельные участкив Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 115 м²
€ 31,783
Земельные участкив Дьекеньеш, Венгрия
Земельные участки
Дьекеньеш, Венгрия
1 737 м²
€ 31,783
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
4 446 м²
€ 317,832
Земельные участкив Kozarmisleny, Венгрия
Земельные участки
Kozarmisleny, Венгрия
20 000 м²
€ 66,504
Земельные участкив Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
398 м²
€ 13,354
Земельные участкив Надьбайом, Венгрия
Земельные участки
Надьбайом, Венгрия
1 079 м²
€ 2,644
Земельные участкив Шомодьвар, Венгрия
Земельные участки
Шомодьвар, Венгрия
915 м²
€ 5,315
Земельные участкив Печварад, Венгрия
Земельные участки
Печварад, Венгрия
3 348 м²
€ 25,373
Земельные участкив Szekszardi jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekszardi jaras, Венгрия
900 м²
€ 33,386
Земельные участкив Шомодьсеньпаль, Венгрия
Земельные участки
Шомодьсеньпаль, Венгрия
1 818 м²
€ 10,683
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
1 198 м²
€ 47,808
Земельные участкив Марцали, Венгрия
Земельные участки
Марцали, Венгрия
1 477 м²
€ 29,112
Земельные участкив Шом, Венгрия
Земельные участки
Шом, Венгрия
1 761 м²
€ 25,373
Земельные участкив Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 412 м²
€ 31,783
Земельные участкив Bicserd, Венгрия
Земельные участки
Bicserd, Венгрия
7 450 м²
€ 45,137
Земельные участкив Kozarmisleny, Венгрия
Земельные участки
Kozarmisleny, Венгрия
1 608 м²
€ 69,175
Земельные участкив Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 161 м²
€ 13,087
Земельные участкив Koekeny, Венгрия
Земельные участки
Koekeny, Венгрия
935 м²
€ 9,348
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