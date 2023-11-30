ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Поиск по тегам:
Площадь участка:
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Земельные участки
Южно-Задунайский край
Земельные участки в Южно-Задунайский край, Венгрия
Очистить
152 объекта найдено
По умолчанию
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
783 м²
€15,915
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Magyarhertelend, Венгрия
1 200 м²
€10,362
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
785 м²
€449,024
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
836 м²
€74,129
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
1 096 м²
€87,414
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
814 м²
€239,099
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Балатонсарсо, Венгрия
989 м²
We offer for sale a building plot located in the most prestigious part of Balatonszárszó, in…
€172,436
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
10 000 м²
€7,44 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Кесю, Венгрия
808 м²
€7,944
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Балатонсемеш, Венгрия
96 м²
€7,944
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
10 000 м²
€7,17 млн
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
3 495 м²
€146,132
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 700 м²
€23,647
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Балатонкерестур, Венгрия
2 870 м²
€20,990
1
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 500 м²
€18,599
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
657 м²
€102,292
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 825 м²
€7,944
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
550 м²
€98,041
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Nagybereny, Венгрия
8 442 м²
€39,588
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 040 м²
€9,519
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Orfu, Венгрия
3 864 м²
€24,444
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Bicserd, Венгрия
1 740 м²
€24,444
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Кётче, Венгрия
1 507 м²
€10,362
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Bogad, Венгрия
2 166 м²
€15,942
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
680 м²
€116,906
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
3 150 м²
€87,679
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
7 000 м²
€237,715
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
265 м²
€2,524
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 600 м²
€33,185
Рекомендовать
Оставить заявку
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
872 м²
€130,190
Рекомендовать
Оставить заявку
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
6
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL