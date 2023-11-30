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Земельные участки в Южно-Задунайский край, Венгрия

152 объекта найдено
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 783 м²
€15,915
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Земельные участки в Magyarhertelend, Венгрия
Земельные участки
Magyarhertelend, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€10,362
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 785 м²
€449,024
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 836 м²
€74,129
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 096 м²
€87,414
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 814 м²
€239,099
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Земельные участки в Балатонсарсо, Венгрия
Земельные участки
Балатонсарсо, Венгрия
Площадь 989 м²
We offer for sale a building plot located in the most prestigious part of Balatonszárszó, in…
€172,436
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€7,44 млн
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Земельные участки в Кесю, Венгрия
Земельные участки
Кесю, Венгрия
Площадь 808 м²
€7,944
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Земельные участки в Балатонсемеш, Венгрия
Земельные участки
Балатонсемеш, Венгрия
Площадь 96 м²
€7,944
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€7,17 млн
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 3 495 м²
€146,132
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 700 м²
€23,647
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Земельные участки в Балатонкерестур, Венгрия
Земельные участки
Балатонкерестур, Венгрия
Площадь 2 870 м²
€20,990
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 500 м²
€18,599
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Земельные участки в Балатонвилагош, Венгрия
Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
Площадь 657 м²
€102,292
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 825 м²
€7,944
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Земельные участки в Балатонвилагош, Венгрия
Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
Площадь 550 м²
€98,041
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Земельные участки в Nagybereny, Венгрия
Земельные участки
Nagybereny, Венгрия
Площадь 8 442 м²
€39,588
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 040 м²
€9,519
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Земельные участки в Orfu, Венгрия
Земельные участки
Orfu, Венгрия
Площадь 3 864 м²
€24,444
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Земельные участки в Bicserd, Венгрия
Земельные участки
Bicserd, Венгрия
Площадь 1 740 м²
€24,444
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Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 1 507 м²
€10,362
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Земельные участки в Bogad, Венгрия
Земельные участки
Bogad, Венгрия
Площадь 2 166 м²
€15,942
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 680 м²
€116,906
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Земельные участки в Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 3 150 м²
€87,679
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€237,715
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 265 м²
€2,524
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Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 600 м²
€33,185
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Земельные участки в Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
Площадь 872 м²
€130,190
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