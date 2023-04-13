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Купить земельный участок в медье Шомодь, Венгрия

168 объектов найдено
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
1 119 м²
€ 87,871
Земельные участкив Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
1 051 м²
€ 23,771
Земельные участкив Kereki, Венгрия
Земельные участки
Kereki, Венгрия
965 м²
€ 22,702
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
1 802 м²
€ 71,846
Земельные участкив Дьекеньеш, Венгрия
Земельные участки
Дьекеньеш, Венгрия
400 м²
€ 39,796
Земельные участкив Бужак, Венгрия
Земельные участки
Бужак, Венгрия
374 м²
€ 1,576
Земельные участкив Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 115 м²
€ 31,783
Земельные участкив Дьекеньеш, Венгрия
Земельные участки
Дьекеньеш, Венгрия
1 737 м²
€ 31,783
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
4 446 м²
€ 317,832
Земельные участкив Надьбайом, Венгрия
Земельные участки
Надьбайом, Венгрия
1 079 м²
€ 2,644
Земельные участкив Шомодьвар, Венгрия
Земельные участки
Шомодьвар, Венгрия
915 м²
€ 5,315
Земельные участкив Шомодьсеньпаль, Венгрия
Земельные участки
Шомодьсеньпаль, Венгрия
1 818 м²
€ 10,683
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
1 198 м²
€ 47,808
Земельные участкив Марцали, Венгрия
Земельные участки
Марцали, Венгрия
1 477 м²
€ 29,112
Земельные участкив Шом, Венгрия
Земельные участки
Шом, Венгрия
1 761 м²
€ 25,373
Земельные участкив Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 412 м²
€ 31,783
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
3 676 м²
€ 45,137
Земельные участкив Кёрёшхедь, Венгрия
Земельные участки
Кёрёшхедь, Венгрия
1 763 м²
€ 71,846
Земельные участкив Фоньод, Венгрия
Земельные участки
Фоньод, Венгрия
5 100 м²
€ 264,415
Земельные участкив Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 000 м²
€ 18,162
Земельные участкив Sagvar, Венгрия
Земельные участки
Sagvar, Венгрия
2 820 м²
€ 31,783
Земельные участкив Балатонсентдьёрдь, Венгрия
Земельные участки
Балатонсентдьёрдь, Венгрия
1 200 м²
€ 106,567
Земельные участкив Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
871 м²
€ 213,401
Земельные участкив Nyim, Венгрия
Земельные участки
Nyim, Венгрия
1 480 м²
€ 40,036
Земельные участкив Дьекеньеш, Венгрия
Земельные участки
Дьекеньеш, Венгрия
1 986 м²
€ 53,150
Земельные участкив Somogysamson, Венгрия
Земельные участки
Somogysamson, Венгрия
4 267 м²
€ 10,657
Земельные участкив Szolad, Венгрия
Земельные участки
Szolad, Венгрия
40 000 м²
€ 34,454
Земельные участкив Ordacsehi, Венгрия
Земельные участки
Ordacsehi, Венгрия
450 000 м²
€ 1,468,970
Земельные участкив Марцали, Венгрия
Земельные участки
Марцали, Венгрия
3 303 м²
€ 534,171
Земельные участкив Дьекеньеш, Венгрия
Земельные участки
Дьекеньеш, Венгрия
5 790 м²
€ 56,088
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