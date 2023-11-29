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Венгрия
Земельные участки
медье Шомодь
Земельные участки в медье Шомодь, Венгрия
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68 объектов найдено
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Земельные участки
Кётче, Венгрия
1 706 м²
€43,056
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Земельные участки
Аданд, Венгрия
30 000 м²
€1,43 млн
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
2 862 м²
€156,308
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
1 889 м²
€57,148
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Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
1 250 м²
€49,319
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Земельные участки
Бабоньмедьер, Венгрия
2 001 м²
€12,265
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Земельные участки
Кётче, Венгрия
70 м²
€96,551
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€52,190
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€49,684
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€46,971
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Земельные участки
Somogytur, Венгрия
1 010 м²
€15,396
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Земельные участки
Szolad, Венгрия
768 м²
€20,615
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Земельные участки
Balatonfenyves, Венгрия
705 м²
€104,118
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Земельные участки
Kereki, Венгрия
965 м²
€21,398
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Земельные участки
Балатонсабади, Венгрия
1 968 м²
€117,426
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Земельные участки
Замарди, Венгрия
1 725 м²
€232,243
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Земельные участки
Szentgalosker, Венгрия
70 000 м²
€511,383
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Земельные участки
Бальваньош, Венгрия
825 м²
€32,358
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Земельные участки
Аданд, Венгрия
9 994 м²
€180,054
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Земельные участки
Szokedencs, Венгрия
20 000 м²
€46,944
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Земельные участки
Балатонглар, Венгрия
907 м²
€130,474
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Земельные участки
Nyim, Венгрия
1 480 м²
€39,116
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Земельные участки
Лабод, Венгрия
8 254 м²
€20,876
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Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
1 955 м²
€38,881
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
839 м²
€153,959
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
10 000 м²
€9,69 млн
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Земельные участки
Somogytur, Венгрия
2 977 м²
€39,142
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
5 228 м²
€13,047
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
2 948 м²
€49,580
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Земельные участки
Шиофок, Венгрия
2 280 м²
€41,752
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