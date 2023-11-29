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Земельные участки в медье Шомодь, Венгрия

68 объектов найдено
Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 1 706 м²
€43,056
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Земельные участки в Аданд, Венгрия
Земельные участки
Аданд, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€1,43 млн
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 2 862 м²
€156,308
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 1 889 м²
€57,148
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Земельные участки в Балатонвилагош, Венгрия
Земельные участки
Балатонвилагош, Венгрия
Площадь 1 250 м²
€49,319
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Земельные участки в Бабоньмедьер, Венгрия
Земельные участки
Бабоньмедьер, Венгрия
Площадь 2 001 м²
€12,265
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Земельные участки в Кётче, Венгрия
Земельные участки
Кётче, Венгрия
Площадь 70 м²
€96,551
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€52,190
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€49,684
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
€46,971
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Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
Площадь 1 010 м²
€15,396
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Земельные участки в Szolad, Венгрия
Земельные участки
Szolad, Венгрия
Площадь 768 м²
€20,615
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Земельные участки в Balatonfenyves, Венгрия
Земельные участки
Balatonfenyves, Венгрия
Площадь 705 м²
€104,118
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Земельные участки в Kereki, Венгрия
Земельные участки
Kereki, Венгрия
Площадь 965 м²
€21,398
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Земельные участки в Балатонсабади, Венгрия
Земельные участки
Балатонсабади, Венгрия
Площадь 1 968 м²
€117,426
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Земельные участки в Замарди, Венгрия
Земельные участки
Замарди, Венгрия
Площадь 1 725 м²
€232,243
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Земельные участки в Szentgalosker, Венгрия
Земельные участки
Szentgalosker, Венгрия
Площадь 70 000 м²
€511,383
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Земельные участки в Бальваньош, Венгрия
Земельные участки
Бальваньош, Венгрия
Площадь 825 м²
€32,358
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Земельные участки в Аданд, Венгрия
Земельные участки
Аданд, Венгрия
Площадь 9 994 м²
€180,054
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Земельные участки в Szokedencs, Венгрия
Земельные участки
Szokedencs, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€46,944
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Земельные участки в Балатонглар, Венгрия
Земельные участки
Балатонглар, Венгрия
Площадь 907 м²
€130,474
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Земельные участки в Nyim, Венгрия
Земельные участки
Nyim, Венгрия
Площадь 1 480 м²
€39,116
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Земельные участки в Лабод, Венгрия
Земельные участки
Лабод, Венгрия
Площадь 8 254 м²
€20,876
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Земельные участки в Balatonmariafuerdo, Венгрия
Земельные участки
Balatonmariafuerdo, Венгрия
Площадь 1 955 м²
€38,881
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 839 м²
€153,959
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€9,69 млн
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Земельные участки в Somogytur, Венгрия
Земельные участки
Somogytur, Венгрия
Площадь 2 977 м²
€39,142
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 5 228 м²
€13,047
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 2 948 м²
€49,580
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Земельные участки в Шиофок, Венгрия
Земельные участки
Шиофок, Венгрия
Площадь 2 280 м²
€41,752
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