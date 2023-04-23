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Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

67 объектов найдено
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 000 м²
€ 210,776
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 222 м²
€ 47,425
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 26,084
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€ 26,084
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 763 м²
€ 65,867
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 675 м²
€ 287,762
Земельные участки в Уйфехерто, Венгрия
Земельные участки
Уйфехерто, Венгрия
1 146 м²
€ 23,449
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 150 м²
€ 23,712
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 592 м²
€ 14,491
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
767 м²
€ 10,012
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
55 м²
€ 32,934
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
904 м²
€ 20,814
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
986 м²
€ 46,107
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
836 м²
€ 20,287
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 592 м²
€ 17,126
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
926 м²
€ 105,124
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 519 м²
€ 24,503
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 400 м²
€ 25,820
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 770 м²
€ 25,030
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 700 м²
€ 17,126
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 385 м²
€ 11,856
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 485 м²
€ 22,395
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 064 м²
€ 22,395
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 255 м²
€ 22,131
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 145 м²
€ 22,395
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
458 м²
€ 71,137
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 781 м²
€ 18,417
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
652 м²
€ 10,275
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 345 м²
€ 31,616
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
20 000 м²
€ 78,777
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