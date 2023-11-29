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Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
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59 объектов найдено
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
2 869 м²
€170,581
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€26,209
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
9 868 м²
€31,424
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
10 000 м²
Предлагаю на продажу этот замечательный участок с множеством возможностей в городском саду Ш…
€179,530
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 073 м²
€22,307
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Земельные участки
Уйфехерто, Венгрия
4 500 м²
€65,608
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 716 м²
€261,825
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 288 м²
€19,682
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 661 м²
€54,776
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
733 м²
€11,794
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
734 м²
€11,809
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Земельные участки 1 ванная
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1
60 000 м²
Район расположен в северо-восточной части Венгрии, в Ньиредьхазе, который является седьмым п…
€784,673
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 326 м²
€24,767
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
3 995 м²
€68,232
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 000 м²
€196,824
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 222 м²
€47,238
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€52,486
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 000 м²
€52,486
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
4 763 м²
€157,459
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
5 675 м²
€286,629
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Земельные участки
Nyirpazony, Венгрия
1 150 м²
€23,619
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 592 м²
€15,746
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
767 м²
€9,972
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
55 м²
€32,804
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
986 м²
€46,094
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
836 м²
€20,281
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 592 м²
€17,058
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
926 м²
€105,094
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
6 519 м²
€24,496
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Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
1 400 м²
€25,718
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