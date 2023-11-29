Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Земельные участки
  4. Nyiregyhazi jaras

Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия

59 объектов найдено
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 2 869 м²
€170,581
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€26,209
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 9 868 м²
€31,424
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
Предлагаю на продажу этот замечательный участок с множеством возможностей в городском саду Ш…
€179,530
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 073 м²
€22,307
Оставить заявку
Земельные участки в Уйфехерто, Венгрия
Земельные участки
Уйфехерто, Венгрия
Площадь 4 500 м²
€65,608
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 716 м²
€261,825
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 288 м²
€19,682
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 661 м²
€54,776
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 733 м²
€11,794
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 734 м²
€11,809
Оставить заявку
Земельные участки 1 ванная в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 000 м²
Район расположен в северо-восточной части Венгрии, в Ньиредьхазе, который является седьмым п…
€784,673
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 326 м²
€24,767
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 3 995 м²
€68,232
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 5 000 м²
€196,824
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 222 м²
€47,238
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€52,486
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 000 м²
€52,486
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 4 763 м²
€157,459
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 5 675 м²
€286,629
Оставить заявку
Земельные участки в Nyirpazony, Венгрия
Земельные участки
Nyirpazony, Венгрия
Площадь 1 150 м²
€23,619
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 592 м²
€15,746
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 767 м²
€9,972
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 55 м²
€32,804
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 986 м²
€46,094
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 836 м²
€20,281
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 592 м²
€17,058
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 926 м²
€105,094
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 6 519 м²
€24,496
Оставить заявку
Земельные участки в Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Земельные участки
Nyiregyhazi jaras, Венгрия
Площадь 1 400 м²
€25,718
Оставить заявку
Realting.com
Перейти