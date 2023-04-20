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Земельные участки в Keszthelyi jaras, Венгрия

80 объектов найдено
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
4 536 м²
€ 31,669
Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
1 930 м²
€ 210,861
Земельные участки в Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
1 814 м²
€ 47,503
Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
882 м²
€ 48,823
Земельные участки в Варвёльдь, Венгрия
Земельные участки
Варвёльдь, Венгрия
6 363 м²
€ 41,961
Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
1 551 м²
€ 56,740
Земельные участки в Хевиз, Венгрия
Земельные участки
Хевиз, Венгрия
1 811 м²
€ 23,488
Земельные участки в Балатондьёрёк, Венгрия
Земельные участки
Балатондьёрёк, Венгрия
761 м²
€ 80,373
Земельные участки в Кестхей, Венгрия
Земельные участки
Кестхей, Венгрия
1 907 м²
€ 39,560
Земельные участки в Диошкаль, Венгрия
Земельные участки
Диошкаль, Венгрия
1 699 м²
€ 10,424
Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
710 м²
€ 55,156
Земельные участки в Балатондьёрёк, Венгрия
Земельные участки
Балатондьёрёк, Венгрия
1 308 м²
€ 73,894
Земельные участки в Хевиз, Венгрия
Земельные участки
Хевиз, Венгрия
2 202 м²
€ 13,195
Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
607 м²
€ 17,154
Земельные участки в Залаапати, Венгрия
Земельные участки
Залаапати, Венгрия
2 654 м²
€ 6,202
Земельные участки в Залаапати, Венгрия
Земельные участки
Залаапати, Венгрия
1 719 м²
€ 6,202
Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
1 164 м²
€ 65,977
Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
2 164 м²
€ 131,953
Земельные участки в Балатондьёрёк, Венгрия
Земельные участки
Балатондьёрёк, Венгрия
900 м²
€ 70,991
Земельные участки в Хевиз, Венгрия
Земельные участки
Хевиз, Венгрия
3 655 м²
€ 9,210
Земельные участки в Хевиз, Венгрия
Земельные участки
Хевиз, Венгрия
2 171 м²
€ 36,683
Земельные участки в Залаапати, Венгрия
Земельные участки
Залаапати, Венгрия
2 218 м²
€ 12,931
Земельные участки в Варвёльдь, Венгрия
Земельные участки
Варвёльдь, Венгрия
1 868 м²
€ 13,987
Земельные участки в Залаапати, Венгрия
Земельные участки
Залаапати, Венгрия
40 000 м²
€ 527,813
Земельные участки 1 ванная в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Cserszegtomaj, Венгрия
1 ванных комнат 5 300 м²
€ 110,577
Земельные участки в Залаапати, Венгрия
Земельные участки
Залаапати, Венгрия
10 000 м²
€ 31,405
Земельные участки в Балатондьёрёк, Венгрия
Земельные участки
Балатондьёрёк, Венгрия
980 м²
€ 118,758
Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
1 010 м²
€ 65,713
Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
2 515 м²
€ 52,517
Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
2 154 м²
€ 31,405
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