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Венгрия
Земельные участки
Keszthelyi jaras
Земельные участки в Keszthelyi jaras, Венгрия
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73 объекта найдено
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
1 404 м²
€10,438
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
1 266 м²
€10,438
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
2 670 м²
€20,876
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Земельные участки
Nemesbuek, Венгрия
1 779 м²
€20,615
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Земельные участки
Szentgyoergyvar, Венгрия
5 693 м²
€17,233
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
2 607 м²
€105,786
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
9 860 м²
€524,951
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
492 м²
€30,490
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
492 м²
€30,490
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
494 м²
€30,490
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
1 970 м²
€114,004
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
30 000 м²
€596,535
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Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
2 022 м²
€36,322
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Земельные участки
Felsopahok, Венгрия
1 061 м²
€31,550
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Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
570 м²
€50,109
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Земельные участки
Vonyarcvashegy, Венгрия
1 001 м²
€117,166
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
40 000 м²
€110,000
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Земельные участки
Zalacsany, Венгрия
8 987 м²
€315,501
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
1 006 м²
€14,582
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
1 005 м²
€14,582
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
1 007 м²
€14,582
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
1 458 м²
€95,446
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Земельные участки
Zalacsany, Венгрия
1 052 м²
€50,109
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Земельные участки
Zalacsany, Венгрия
2 470 м²
€116,391
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Земельные участки
Zalacsany, Венгрия
5 465 м²
€180,021
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Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
2 045 м²
€83,242
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Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
2 620 м²
€86,113
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Земельные участки
Рези, Венгрия
955 м²
€21,398
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Земельные участки
Vallus, Венгрия
30 000 м²
€312,876
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Земельные участки
Заласанто, Венгрия
3 292 м²
€9,916
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