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Земельные участки в Keszthelyi jaras, Венгрия

73 объекта найдено
Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 1 404 м²
€10,438
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 1 266 м²
€10,438
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 2 670 м²
€20,876
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Земельные участки в Nemesbuek, Венгрия
Земельные участки
Nemesbuek, Венгрия
Площадь 1 779 м²
€20,615
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Земельные участки в Szentgyoergyvar, Венгрия
Земельные участки
Szentgyoergyvar, Венгрия
Площадь 5 693 м²
€17,233
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 2 607 м²
€105,786
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 9 860 м²
€524,951
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 492 м²
€30,490
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 492 м²
€30,490
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 494 м²
€30,490
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 1 970 м²
€114,004
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€596,535
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Земельные участки в Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
Площадь 2 022 м²
€36,322
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Земельные участки в Felsopahok, Венгрия
Земельные участки
Felsopahok, Венгрия
Площадь 1 061 м²
€31,550
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Земельные участки в Gyenesdias, Венгрия
Земельные участки
Gyenesdias, Венгрия
Площадь 570 м²
€50,109
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Земельные участки в Vonyarcvashegy, Венгрия
Земельные участки
Vonyarcvashegy, Венгрия
Площадь 1 001 м²
€117,166
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€110,000
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Земельные участки в Zalacsany, Венгрия
Земельные участки
Zalacsany, Венгрия
Площадь 8 987 м²
€315,501
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 1 006 м²
€14,582
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 1 005 м²
€14,582
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 1 007 м²
€14,582
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 1 458 м²
€95,446
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Земельные участки в Zalacsany, Венгрия
Земельные участки
Zalacsany, Венгрия
Площадь 1 052 м²
€50,109
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Земельные участки в Zalacsany, Венгрия
Земельные участки
Zalacsany, Венгрия
Площадь 2 470 м²
€116,391
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Земельные участки в Zalacsany, Венгрия
Земельные участки
Zalacsany, Венгрия
Площадь 5 465 м²
€180,021
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Земельные участки в Cserszegtomaj, Венгрия
Земельные участки
Cserszegtomaj, Венгрия
Площадь 2 045 м²
€83,242
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Земельные участки в Alsopahok, Венгрия
Земельные участки
Alsopahok, Венгрия
Площадь 2 620 м²
€86,113
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Земельные участки в Рези, Венгрия
Земельные участки
Рези, Венгрия
Площадь 955 м²
€21,398
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Земельные участки в Vallus, Венгрия
Земельные участки
Vallus, Венгрия
Площадь 30 000 м²
€312,876
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Земельные участки в Заласанто, Венгрия
Земельные участки
Заласанто, Венгрия
Площадь 3 292 м²
€9,916
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