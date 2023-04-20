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Венгрия
Задунайский край
медье Дьёр-Мошон-Шопрон
Gyori jaras
Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
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62 объекта найдено
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Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€ 105,563
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€ 60,435
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
€ 50,920
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
4 993 м²
€ 47,477
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
947 м²
€ 42,199
Земельные участки
Abda, Венгрия
1 169 м²
€ 83,394
Земельные участки
Мошонсентмиклош, Венгрия
1 200 м²
€ 32,988
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 м²
€ 395,860
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
40 000 м²
€ 1,266,751
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 700 м²
€ 42,225
Земельные участки
Bony, Венгрия
1 619 м²
€ 43,545
Земельные участки
Bony, Венгрия
3 237 м²
€ 87,089
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
645 м²
€ 92,367
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
722 м²
€ 42,225
Земельные участки 1 ванная
Gyorujbarat, Венгрия
1 ванных комнат
1 321 м²
€ 81,811
Земельные участки
Ньюль, Венгрия
3 500 м²
€ 42,225
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
2 074 м²
€ 81,811
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
4 506 м²
€ 105,563
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
710 м²
€ 92,367
Земельные участки
Gyorzamoly, Венгрия
871 м²
€ 52,755
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 250 м²
€ 158,080
Земельные участки
Ikreny, Венгрия
9 830 м²
€ 589,800
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
506 м²
€ 42,225
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
857 м²
€ 19,793
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 503 м²
€ 89,464
Земельные участки
Эттевень, Венгрия
1 020 м²
€ 68,088
Земельные участки
Дунасег, Венгрия
1 544 м²
€ 33,780
Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
100 000 м²
€ 868,252
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
50 000 м²
€ 43,808
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
3 620 м²
€ 46,711
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