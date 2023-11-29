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Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras
Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
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45 объектов найдено
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Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
762 м²
€39,313
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 499 м²
€27,555
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
754 м²
€183,440
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Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
1 266 м²
€25,947
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
525 м²
€102,322
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Земельные участки
Пер, Венгрия
1 766 м²
€33,809
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Земельные участки
Ikreny, Венгрия
80 000 м²
Два коммерческих участка расположены прямо на съезде с автомагистрали М1 Дьер, между двумя к…
€2,40 млн
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Земельные участки
Venek, Венгрия
1 127 м²
€31,188
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Земельные участки
Дьёршаг, Венгрия
1 618 м²
€56,630
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
10 000 м²
€2,19 млн
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 717 м²
€30,926
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Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€83,716
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Земельные участки
Ньюль, Венгрия
€46,975
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Земельные участки
Ньюль, Венгрия
€46,975
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Земельные участки
Теньё, Венгрия
€44,555
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Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€104,835
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Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€60,097
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Земельные участки
Гёнью, Венгрия
4 993 м²
€47,150
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Земельные участки
Abda, Венгрия
1 169 м²
€82,820
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Земельные участки
Мошонсентмиклош, Венгрия
1 200 м²
€32,804
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
40 000 м²
€1,26 млн
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 м²
€393,649
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 700 м²
€41,989
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Земельные участки
Bony, Венгрия
1 619 м²
€43,301
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Земельные участки
Bony, Венгрия
3 237 м²
€86,603
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Земельные участки
Gyorzamoly, Венгрия
871 м²
€49,573
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
1 250 м²
€157,773
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Земельные участки
Ikreny, Венгрия
9 830 м²
€589,800
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Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
857 м²
€19,657
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Земельные участки
Эттевень, Венгрия
1 020 м²
€60,333
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