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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия

45 объектов найдено
Земельные участки в Nagyszentjanos, Венгрия
Земельные участки
Nagyszentjanos, Венгрия
Площадь 762 м²
€39,313
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 499 м²
€27,555
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 754 м²
€183,440
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Земельные участки в Gyorujbarat, Венгрия
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
Площадь 1 266 м²
€25,947
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 525 м²
€102,322
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Земельные участки в Пер, Венгрия
Земельные участки
Пер, Венгрия
Площадь 1 766 м²
€33,809
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Земельные участки в Ikreny, Венгрия
Земельные участки
Ikreny, Венгрия
Площадь 80 000 м²
Два коммерческих участка расположены прямо на съезде с автомагистрали М1 Дьер, между двумя к…
€2,40 млн
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Земельные участки в Venek, Венгрия
Земельные участки
Venek, Венгрия
Площадь 1 127 м²
€31,188
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Земельные участки в Дьёршаг, Венгрия
Земельные участки
Дьёршаг, Венгрия
Площадь 1 618 м²
€56,630
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€2,19 млн
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 717 м²
€30,926
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Земельные участки в Gyorujbarat, Венгрия
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€83,716
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Земельные участки в Ньюль, Венгрия
Земельные участки
Ньюль, Венгрия
€46,975
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Земельные участки в Ньюль, Венгрия
Земельные участки
Ньюль, Венгрия
€46,975
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Земельные участки в Теньё, Венгрия
Земельные участки
Теньё, Венгрия
€44,555
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Земельные участки в Gyorujbarat, Венгрия
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€104,835
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Земельные участки в Gyorujbarat, Венгрия
Земельные участки
Gyorujbarat, Венгрия
€60,097
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Земельные участки в Гёнью, Венгрия
Земельные участки
Гёнью, Венгрия
Площадь 4 993 м²
€47,150
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Земельные участки в Abda, Венгрия
Земельные участки
Abda, Венгрия
Площадь 1 169 м²
€82,820
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Земельные участки в Мошонсентмиклош, Венгрия
Земельные участки
Мошонсентмиклош, Венгрия
Площадь 1 200 м²
€32,804
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€1,26 млн
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 м²
€393,649
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 700 м²
€41,989
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Земельные участки в Bony, Венгрия
Земельные участки
Bony, Венгрия
Площадь 1 619 м²
€43,301
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Земельные участки в Bony, Венгрия
Земельные участки
Bony, Венгрия
Площадь 3 237 м²
€86,603
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Земельные участки в Gyorzamoly, Венгрия
Земельные участки
Gyorzamoly, Венгрия
Площадь 871 м²
€49,573
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 1 250 м²
€157,773
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Земельные участки в Ikreny, Венгрия
Земельные участки
Ikreny, Венгрия
Площадь 9 830 м²
€589,800
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Земельные участки в Gyori jaras, Венгрия
Земельные участки
Gyori jaras, Венгрия
Площадь 857 м²
€19,657
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Земельные участки в Эттевень, Венгрия
Земельные участки
Эттевень, Венгрия
Площадь 1 020 м²
€60,333
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