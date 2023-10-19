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Земельные участки в медье Фейер, Венгрия

274 объекта найдено
Земельные участки в Валь, Венгрия
Земельные участки
Валь, Венгрия
Площадь 1 842 м²
€20,666
Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 2 354 м²
€25,406
Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 2 000 м²
€1,02 млн
Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 60 000 м²
€1,50 млн
Земельные участки в Сабадбаттьян, Венгрия
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
Площадь 800 м²
€5,037
Земельные участки в Koszarhegy, Венгрия
Земельные участки
Koszarhegy, Венгрия
Площадь 995 м²
€4,876
Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
Площадь 4 020 м²
€179,125
Земельные участки в Адонь, Венгрия
Земельные участки
Адонь, Венгрия
Площадь 1 079 м²
€25,149
Земельные участки в Патка, Венгрия
Земельные участки
Патка, Венгрия
Площадь 793 м²
€21,813
Земельные участки в Igar, Венгрия
Земельные участки
Igar, Венгрия
Площадь 1 417 м²
€8,395
Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 7 414 м²
€95,760
Земельные участки в Velence, Венгрия
Земельные участки
Velence, Венгрия
Площадь 483 м²
€64,156
Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 3 871 м²
€89,562
Земельные участки в Гардонь, Венгрия
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
Площадь 4 435 м²
€89,819
Земельные участки в Шарсентмихай, Венгрия
Земельные участки
Шарсентмихай, Венгрия
Площадь 910 м²
€15,782
Земельные участки в Эрчи, Венгрия
Земельные участки
Эрчи, Венгрия
Площадь 809 м²
€12,806
Земельные участки в Кишланг, Венгрия
Земельные участки
Кишланг, Венгрия
Площадь 1 039 м²
€7,057
Земельные участки в Urhida, Венгрия
Земельные участки
Urhida, Венгрия
€38,748
Земельные участки в Польгарди, Венгрия
Земельные участки
Польгарди, Венгрия
Площадь 2 149 м²
€16,681
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 205 м²
€63,900
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€323,348
Земельные участки в Ловашберень, Венгрия
Земельные участки
Ловашберень, Венгрия
Площадь 2 815 м²
€14,208
Земельные участки в Isztimer, Венгрия
Земельные участки
Isztimer, Венгрия
€11,548
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€76,731
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€105,217
Земельные участки в Пуставам, Венгрия
Земельные участки
Пуставам, Венгрия
Площадь 50 м²
€15,141
Земельные участки в Мор, Венгрия
Земельные участки
Мор, Венгрия
€38,237
Земельные участки в Шерегейеш, Венгрия
Земельные участки
Шерегейеш, Венгрия
€25,406
Земельные участки в Kincsesbanya, Венгрия
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
€564,576
Земельные участки в Пакозд, Венгрия
Земельные участки
Пакозд, Венгрия
Площадь 1 298 м²
€38,237
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