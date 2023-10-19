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Земельные участки
Венгрия
медье Фейер
Земельные участки в медье Фейер, Венгрия
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274 объекта найдено
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Земельные участки
Валь, Венгрия
1 842 м²
€20,666
Рекомендовать
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
2 354 м²
€25,406
Рекомендовать
Земельные участки
Velence, Венгрия
2 000 м²
€1,02 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Velence, Венгрия
60 000 м²
€1,50 млн
Рекомендовать
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
800 м²
€5,037
Рекомендовать
Земельные участки
Koszarhegy, Венгрия
995 м²
€4,876
Рекомендовать
Земельные участки
Этьек, Венгрия
4 020 м²
€179,125
Рекомендовать
Земельные участки
Адонь, Венгрия
1 079 м²
€25,149
Рекомендовать
Земельные участки
Патка, Венгрия
793 м²
€21,813
Рекомендовать
Земельные участки
Igar, Венгрия
1 417 м²
€8,395
Рекомендовать
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
7 414 м²
€95,760
Рекомендовать
Земельные участки
Velence, Венгрия
483 м²
€64,156
Рекомендовать
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
3 871 м²
€89,562
Рекомендовать
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
4 435 м²
€89,819
Рекомендовать
Земельные участки
Шарсентмихай, Венгрия
910 м²
€15,782
Рекомендовать
Земельные участки
Эрчи, Венгрия
809 м²
€12,806
Рекомендовать
Земельные участки
Кишланг, Венгрия
1 039 м²
€7,057
Рекомендовать
Земельные участки
Urhida, Венгрия
€38,748
Рекомендовать
Земельные участки
Польгарди, Венгрия
2 149 м²
€16,681
Рекомендовать
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 205 м²
€63,900
Рекомендовать
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€323,348
Рекомендовать
Земельные участки
Ловашберень, Венгрия
2 815 м²
€14,208
Рекомендовать
Земельные участки
Isztimer, Венгрия
€11,548
Рекомендовать
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€76,731
Рекомендовать
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€105,217
Рекомендовать
Земельные участки
Пуставам, Венгрия
50 м²
€15,141
Рекомендовать
Земельные участки
Мор, Венгрия
€38,237
Рекомендовать
Земельные участки
Шерегейеш, Венгрия
€25,406
Рекомендовать
Земельные участки
Kincsesbanya, Венгрия
€564,576
Рекомендовать
Земельные участки
Пакозд, Венгрия
1 298 м²
€38,237
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