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Венгрия
Земельные участки
медье Фейер
Земельные участки в медье Фейер, Венгрия
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101 объект найдено
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Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
826 м²
€18,266
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Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
645 м²
€15,657
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Земельные участки
Пазманд, Венгрия
6 104 м²
€19,571
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Земельные участки
Пазманд, Венгрия
40 000 м²
€91,332
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Земельные участки
Эрчи, Венгрия
983 м²
€54,538
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Земельные участки
Эрчи, Венгрия
1 659 м²
€62,366
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Земельные участки
Аба, Венгрия
853 м²
€11,743
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Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
1 360 м²
€51,929
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Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
840 м²
€33,662
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Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
800 м²
€5,088
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Земельные участки
Koszarhegy, Венгрия
995 м²
€4,958
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Земельные участки
Igar, Венгрия
1 417 м²
€7,567
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Земельные участки
Пазманд, Венгрия
7 414 м²
€96,733
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Земельные участки
Гардонь, Венгрия
4 435 м²
€91,332
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Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
800 м²
€6,524
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Земельные участки
Urhida, Венгрия
€39,142
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Земельные участки
Польгарди, Венгрия
2 149 м²
€16,962
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Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
1 205 м²
€64,976
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Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€328,794
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Земельные участки
Isztimer, Венгрия
€11,743
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Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€78,023
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Земельные участки
Мор, Венгрия
€38,881
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Земельные участки
Пакозд, Венгрия
1 298 м²
€35,228
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Земельные участки
Fehervarcsurgo, Венгрия
5 500 м²
€83,503
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Земельные участки
Этьек, Венгрия
3 997 м²
€93,941
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Земельные участки
Эрчи, Венгрия
792 м²
€21,659
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Земельные участки
Tordas, Венгрия
800 м²
€31,053
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Земельные участки
Альчутдобоз, Венгрия
4 106 м²
€46,971
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Земельные участки
Сар, Венгрия
4 278 м²
€148,740
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Земельные участки
Эньинг, Венгрия
2 872 м²
€62,627
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