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Земельные участки в медье Фейер, Венгрия

101 объект найдено
Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 826 м²
€18,266
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Земельные участки в Баконьчернье, Венгрия
Земельные участки
Баконьчернье, Венгрия
Площадь 645 м²
€15,657
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Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 6 104 м²
€19,571
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Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€91,332
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Земельные участки в Эрчи, Венгрия
Земельные участки
Эрчи, Венгрия
Площадь 983 м²
€54,538
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Земельные участки в Эрчи, Венгрия
Земельные участки
Эрчи, Венгрия
Площадь 1 659 м²
€62,366
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Земельные участки в Аба, Венгрия
Земельные участки
Аба, Венгрия
Площадь 853 м²
€11,743
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Земельные участки в Рацальмаш, Венгрия
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
Площадь 1 360 м²
€51,929
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Земельные участки в Рацальмаш, Венгрия
Земельные участки
Рацальмаш, Венгрия
Площадь 840 м²
€33,662
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Земельные участки в Сабадбаттьян, Венгрия
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
Площадь 800 м²
€5,088
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Земельные участки в Koszarhegy, Венгрия
Земельные участки
Koszarhegy, Венгрия
Площадь 995 м²
€4,958
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Земельные участки в Igar, Венгрия
Земельные участки
Igar, Венгрия
Площадь 1 417 м²
€7,567
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Земельные участки в Пазманд, Венгрия
Земельные участки
Пазманд, Венгрия
Площадь 7 414 м²
€96,733
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Земельные участки в Гардонь, Венгрия
Земельные участки
Гардонь, Венгрия
Площадь 4 435 м²
€91,332
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Земельные участки в Сабадбаттьян, Венгрия
Земельные участки
Сабадбаттьян, Венгрия
Площадь 800 м²
€6,524
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Земельные участки в Urhida, Венгрия
Земельные участки
Urhida, Венгрия
€39,142
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Земельные участки в Польгарди, Венгрия
Земельные участки
Польгарди, Венгрия
Площадь 2 149 м²
€16,962
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
Площадь 1 205 м²
€64,976
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€328,794
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Земельные участки в Isztimer, Венгрия
Земельные участки
Isztimer, Венгрия
€11,743
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Земельные участки в Szekesfehervari jaras, Венгрия
Земельные участки
Szekesfehervari jaras, Венгрия
€78,023
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Земельные участки в Мор, Венгрия
Земельные участки
Мор, Венгрия
€38,881
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Земельные участки в Пакозд, Венгрия
Земельные участки
Пакозд, Венгрия
Площадь 1 298 м²
€35,228
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Земельные участки в Fehervarcsurgo, Венгрия
Земельные участки
Fehervarcsurgo, Венгрия
Площадь 5 500 м²
€83,503
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Земельные участки в Этьек, Венгрия
Земельные участки
Этьек, Венгрия
Площадь 3 997 м²
€93,941
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Земельные участки в Эрчи, Венгрия
Земельные участки
Эрчи, Венгрия
Площадь 792 м²
€21,659
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Земельные участки в Tordas, Венгрия
Земельные участки
Tordas, Венгрия
Площадь 800 м²
€31,053
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Земельные участки в Альчутдобоз, Венгрия
Земельные участки
Альчутдобоз, Венгрия
Площадь 4 106 м²
€46,971
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Земельные участки в Сар, Венгрия
Земельные участки
Сар, Венгрия
Площадь 4 278 м²
€148,740
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Земельные участки в Эньинг, Венгрия
Земельные участки
Эньинг, Венгрия
Площадь 2 872 м²
€62,627
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