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Земельные участки в медье Баранья, Венгрия

168 объектов найдено
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€11,572
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 040 м²
€9,772
Земельные участки в Orfu, Венгрия
Земельные участки
Orfu, Венгрия
Площадь 3 864 м²
€24,430
Земельные участки в Надькозар, Венгрия
Земельные участки
Надькозар, Венгрия
Площадь 997 м²
€14,118
Земельные участки в Bicserd, Венгрия
Земельные участки
Bicserd, Венгрия
Площадь 1 740 м²
€23,658
Земельные участки в Bogad, Венгрия
Земельные участки
Bogad, Венгрия
Площадь 2 166 м²
€15,429
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 024 м²
€110,578
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 2 050 м²
€73,290
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 7 000 м²
€231,184
Земельные участки в Hosszuheteny, Венгрия
Земельные участки
Hosszuheteny, Венгрия
Площадь 1 263 м²
€23,118
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 600 м²
€32,119
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 094 м²
€21,858
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 025 м²
€42,546
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 109 м²
€21,858
Земельные участки в Palkonya, Венгрия
Земельные участки
Palkonya, Венгрия
Площадь 1 067 м²
€14,182
Земельные участки в Шиклош, Венгрия
Земельные участки
Шиклош, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€71,747
Земельные участки в Кесю, Венгрия
Земельные участки
Кесю, Венгрия
Площадь 1 039 м²
€12,832
Земельные участки в Гёрчёнь, Венгрия
Земельные участки
Гёрчёнь, Венгрия
Площадь 774 м²
€5,117
Земельные участки в Печварад, Венгрия
Земельные участки
Печварад, Венгрия
Площадь 1 343 м²
€10,029
Земельные участки в Саланта, Венгрия
Земельные участки
Саланта, Венгрия
Площадь 1 221 м²
€10,029
Земельные участки в Kozarmisleny, Венгрия
Земельные участки
Kozarmisleny, Венгрия
Площадь 1 600 м²
€15,429
Земельные участки в Мохач, Венгрия
Земельные участки
Мохач, Венгрия
Площадь 1 572 м²
€28,287
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€7,715
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 400 м²
€30,942
Земельные участки в Печварад, Венгрия
Земельные участки
Печварад, Венгрия
Площадь 5 383 м²
€21,858
Земельные участки в Шиклош, Венгрия
Земельные участки
Шиклош, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€89,748
Земельные участки в Шиклош, Венгрия
Земельные участки
Шиклош, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€128,321
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 649 м²
€20,315
Земельные участки в Pecsi jaras, Венгрия
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
Площадь 1 801 м²
€7,715
Земельные участки в Bogad, Венгрия
Земельные участки
Bogad, Венгрия
Площадь 2 400 м²
€7,710
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