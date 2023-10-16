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Земельные участки
Венгрия
медье Баранья
Земельные участки в медье Баранья, Венгрия
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168 объектов найдено
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
900 м²
€11,572
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 040 м²
€9,772
Рекомендовать
Земельные участки
Orfu, Венгрия
3 864 м²
€24,430
Рекомендовать
Земельные участки
Надькозар, Венгрия
997 м²
€14,118
Рекомендовать
Земельные участки
Bicserd, Венгрия
1 740 м²
€23,658
Рекомендовать
Земельные участки
Bogad, Венгрия
2 166 м²
€15,429
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 024 м²
€110,578
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 050 м²
€73,290
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
7 000 м²
€231,184
Рекомендовать
Земельные участки
Hosszuheteny, Венгрия
1 263 м²
€23,118
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 600 м²
€32,119
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 094 м²
€21,858
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 025 м²
€42,546
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 109 м²
€21,858
Рекомендовать
Земельные участки
Palkonya, Венгрия
1 067 м²
€14,182
Рекомендовать
Земельные участки
Шиклош, Венгрия
20 000 м²
€71,747
Рекомендовать
Земельные участки
Кесю, Венгрия
1 039 м²
€12,832
Рекомендовать
Земельные участки
Гёрчёнь, Венгрия
774 м²
€5,117
Рекомендовать
Земельные участки
Печварад, Венгрия
1 343 м²
€10,029
Рекомендовать
Земельные участки
Саланта, Венгрия
1 221 м²
€10,029
Рекомендовать
Земельные участки
Kozarmisleny, Венгрия
1 600 м²
€15,429
Рекомендовать
Земельные участки
Мохач, Венгрия
1 572 м²
€28,287
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
900 м²
€7,715
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
400 м²
€30,942
Рекомендовать
Земельные участки
Печварад, Венгрия
5 383 м²
€21,858
Рекомендовать
Земельные участки
Шиклош, Венгрия
20 000 м²
€89,748
Рекомендовать
Земельные участки
Шиклош, Венгрия
40 000 м²
€128,321
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 649 м²
€20,315
Рекомендовать
Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 801 м²
€7,715
Рекомендовать
Земельные участки
Bogad, Венгрия
2 400 м²
€7,710
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