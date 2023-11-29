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Венгрия
Земельные участки
медье Баранья
Земельные участки в медье Баранья, Венгрия
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67 объектов найдено
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 285 м²
€56,078
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Земельные участки
Pogany, Венгрия
1 521 м²
€16,962
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 024 м²
€104,118
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 050 м²
€59,757
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 094 м²
€20,615
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 109 м²
€22,181
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Земельные участки
Гёрчёнь, Венгрия
774 м²
€5,193
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 649 м²
€18,005
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 801 м²
€7,828
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 204 м²
€22,154
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 114 м²
€49,319
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
790 м²
€20,615
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Земельные участки
Cserkut, Венгрия
974 м²
€11,743
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
777 м²
€15,396
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Земельные участки
Pecsudvard, Венгрия
823 м²
€19,049
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
813 м²
€72,804
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Земельные участки
Гёрчёнь, Венгрия
774 м²
€6,524
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Земельные участки
Pellerd, Венгрия
2 285 м²
€78,284
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Земельные участки
Kozarmisleny, Венгрия
9 712 м²
€130,213
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 087 м²
€16,962
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
885 м²
€28,678
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
570 м²
€91,332
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 378 м²
€15,135
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Земельные участки
Orfu, Венгрия
753 м²
€39,142
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Земельные участки
Bisse, Венгрия
2 907 м²
€16,701
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
2 945 м²
€12,786
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Земельные участки
Pecsi jaras, Венгрия
1 055 м²
€20,615
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Земельные участки
Belvardgyula, Венгрия
4 709 м²
€9,133
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Земельные участки
Кесю, Венгрия
1 362 м²
€14,352
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Земельные участки
Гёрчёнь, Венгрия
1 258 м²
€15,370
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