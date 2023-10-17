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Земельные участки в медье Бач-Кишкун, Венгрия

86 объектов найдено
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 4 964 м²
€59,146
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 7 087 м²
€33,430
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 3 014 м²
€29,653
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 444 м²
€13,758
Земельные участки в Бугац, Венгрия
Земельные участки
Бугац, Венгрия
Площадь 40 000 м²
€10,029
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 424 м²
€24,173
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 422 м²
€24,238
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€36,002
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 2 793 м²
€56,728
Земельные участки 1 ванная в Helvecia, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Helvecia, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 5 852 м²
€46,156
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 900 м²
€51,406
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€59,918
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 430 м²
€26,817
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 800 м²
€66,861
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 10 000 м²
€20,113
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 1 135 м²
€44,351
Земельные участки в Фоктё, Венгрия
Земельные участки
Фоктё, Венгрия
Площадь 8 600 м²
€48,860
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 524 м²
€101,577
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 531 м²
€15,213
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€34,716
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 719 м²
€34,810
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€273,067
Земельные участки 1 ванная в Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Земельные участки 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 м²
€350,000
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 767 м²
€67,042
Земельные участки в Helvecia, Венгрия
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
Площадь 20 000 м²
€110,320
Земельные участки в Лайошмиже, Венгрия
Земельные участки
Лайошмиже, Венгрия
Площадь 120 000 м²
€72,004
Земельные участки в Tiszaalpar, Венгрия
Земельные участки
Tiszaalpar, Венгрия
Площадь 7 290 м²
€12,119
Земельные участки в Ижак, Венгрия
Земельные участки
Ижак, Венгрия
Площадь 1 907 м²
€5,157
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 010 м²
€37,262
Земельные участки в Kecskemeti jaras, Венгрия
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
Площадь 6 047 м²
€12,858
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