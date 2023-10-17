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Земельные участки
Венгрия
медье Бач-Кишкун
Земельные участки в медье Бач-Кишкун, Венгрия
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86 объектов найдено
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Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 964 м²
€59,146
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
7 087 м²
€33,430
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 014 м²
€29,653
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 444 м²
€13,758
Рекомендовать
Земельные участки
Бугац, Венгрия
40 000 м²
€10,029
Рекомендовать
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
424 м²
€24,173
Рекомендовать
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
422 м²
€24,238
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€36,002
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 793 м²
€56,728
Рекомендовать
Земельные участки 1 ванная
Helvecia, Венгрия
1
5 852 м²
€46,156
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
900 м²
€51,406
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
20 000 м²
€59,918
Рекомендовать
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
430 м²
€26,817
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 800 м²
€66,861
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
10 000 м²
€20,113
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 135 м²
€44,351
Рекомендовать
Земельные участки
Фоктё, Венгрия
8 600 м²
€48,860
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
524 м²
€101,577
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 531 м²
€15,213
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€34,716
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
719 м²
€34,810
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
20 000 м²
€273,067
Рекомендовать
Земельные участки 1 ванная
Кишкунфеледьхаза, Венгрия
1
1 м²
€350,000
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
767 м²
€67,042
Рекомендовать
Земельные участки
Helvecia, Венгрия
20 000 м²
€110,320
Рекомендовать
Земельные участки
Лайошмиже, Венгрия
120 000 м²
€72,004
Рекомендовать
Земельные участки
Tiszaalpar, Венгрия
7 290 м²
€12,119
Рекомендовать
Земельные участки
Ижак, Венгрия
1 907 м²
€5,157
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 010 м²
€37,262
Рекомендовать
Земельные участки
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 047 м²
€12,858
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