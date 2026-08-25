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Дома с гаражом в Кении

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Nairobi County
6
2 объекта найдено
Бунгало 3 комнаты в Mwingi North, Кения
Бунгало 3 комнаты
Mwingi North, Кения
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 178 м²
Этаж 2/2
Представляем новое бунгало всего в городе Торревьеха в спальном районе Лос Альтос.Апартамент…
$341 203
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Бунгало в Oloolua ward, Кения
Бунгало
Oloolua ward, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут ’ езды от города Нгонг.Недвижимость располож…
$2 428
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