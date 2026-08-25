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Дома с садом в Кении

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Nairobi County
6
1 объект найдено
Бунгало в Oloolua ward, Кения
Бунгало
Oloolua ward, Кения
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Расположен в Нгонге, Верхняя Матасия и 10 минут ’ езды от города Нгонг.Недвижимость располож…
$2 428
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