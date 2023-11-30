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Квартиры в San Siro, Италия

двухкомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 5 спален в San Siro, Италия
Квартира 5 спален
San Siro, Италия
Комнаты 6
Площадь 350 м²
VB-10047. Престижные апартаменты в знаменитой вилле "Гаета"Знаменитая вилла с потрясающим па…
€760,000
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Red Feniks
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Квартира 2 спальни в San Siro, Италия
Квартира 2 спальни
San Siro, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
VB-10056. Апартаменты с бассейном и видом на озероВ небольшом жилом комплексе с недавно пост…
€215,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Rezzonico, Италия
Квартира 2 спальни
Rezzonico, Италия
Комнаты 3
Площадь 85 м²
VB-10079. Апартаменты в КремииАпартаменты находятся в недавно отреставрированной резиденции …
€310,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский
Квартира 2 спальни в Rezzonico, Италия
Квартира 2 спальни
Rezzonico, Италия
Комнаты 3
Площадь 145 м²
VB-10083LN. Резиденция Baia Del SoleРезиденция Baia Del Sole - это комплекс, состоящий из 5 …
€495,000
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Red Feniks
Языки общения: English, Русский

Параметры недвижимости в San Siro, Италия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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