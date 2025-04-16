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Жильё в yryyt hwd hsrwn mynhl hkspym, Израиль

Гиват-Шмуэль
4
5 объектов найдено
Вилла 10 комнат в Раанана, Израиль
Вилла 10 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 10
Площадь 800 м²
исключительный особняк, расположенный в лучшем районе Рананы земельный участок 800 м2 - 12 …
$10,39 млн
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Коттедж 6 комнат в Раанана, Израиль
Коттедж 6 комнат
Раанана, Израиль
Число комнат 6
Площадь 300 м²
Артикул: РН 104 Район Кирьят-Вицман, очень известный среди франко- и американоговорящих люд…
$2,61 млн
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Дуплекс 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Артикул: GS 102 Рамат-Хадар район Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермарк…
$1,66 млн
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Квартира 3 комнаты в Гиват-Шмуэль, Израиль
Квартира 3 комнаты
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 3
Площадь 79 м²
Артикул: GS 101 Район: Гиват Шмуэль Проект 9 зданий от 17 до 23 этажей. *3 комнаты: Площад…
$818,824
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Дуплекс 6 комнат в Гиват-Шмуэль, Израиль
Дуплекс 6 комнат
Гиват-Шмуэль, Израиль
Число комнат 6
Площадь 195 м²
Артикул: GS 102 Рамат-Хадар район Центральное и удобное расположение: рядом кафе, супермарк…
$1,66 млн
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